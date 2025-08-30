Введите ваш ник на сайте
«Урал» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.75

30 августа 2025 9:49
Урал - Факел
31 авг. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

31 августа в Екатеринбурге пройдет центральная игра 7-го тура Первой лиги: «Урал» принимает лидера чемпионата «Факел». Хозяева обладают самой результативной атакой турнира, гости – лучшей обороной. Это противостояние напрямую влияет на борьбу за первое место и ожидается упорным и стратегическим.

«Урал»

После 6 туров команда идет второй с 15 очками. Последняя игра завершилась победой над «Волгой Ульяновск» 4:0. В сумме «Урал» забил 12 голов – лучший показатель в лиге. В последних пяти матчах – 11 забитых и 4 пропущенных, средние показатели 2,20 и 0,80. Главный бомбардир – Мартин Секулич (5 голов в 7 матчах). «Урал» силен дома и активно использует фланги для создания моментов.

«Факел»

Команда из Воронежа стартовала с шести побед подряд и с 18 очками возглавляет таблицу. В пяти последних матчах – 6 забитых и всего 1 пропущенный, средние показатели 1,20 и 0,20. Беляйди Пуси забил 4 гола в 6 встречах. «Факел» играет прагматично, надежно действует в обороне и уверенно удерживает минимальное преимущество.

Факты о командах

«Урал»

  • 15 очков после 6 туров
  • Лучшая атака: 12 голов
  • Средние 2,20 забитого и 0,80 пропущенного за 5 матчей
  • Секулич – 5 голов в сезоне

«Факел»

  • 18 очков и серия из 6 побед
  • Пропущен всего 1 гол за 5 матчей
  • Забивает в каждом матче турнира
  • 6 «сухих» игр из 8 последних

Личные встречи
38% (3)
63% (5)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
0.63
В среднем за матч
0.13
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Факел
0 : 0
12.05.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
0 : 0
17.09.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
2 : 0
12.11.2022
Факел
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Факел
0 : 0
12.08.2022
Урал
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1 : 1
22.08.2011
Факел
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
0 : 0
18.04.2011
Урал
Чемпионат России. Первый этап, 19 тур
Урал
1 : 0
09.08.1992
Факел
Чемпионат России. Первый этап, 1 тур
Факел
0 : 1
28.03.1992
Урал
Показать все

Прогноз на матч «Урал» – «Факел»

Обе команды в отличной форме: у хозяев атакующая мощь, у гостей – надежность в обороне. Вероятен сценарий с минимумом свободных зон и жестким контролем ритма. «Урал» способен создать давление стандартами, но «Факел» традиционно грамотно закрывает пространство. Наиболее вероятные исходы – минимальная победа одной из команд или ничья при низкой результативности.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75
  • «Факел» (фора 0) – коэффициент 1.90

1.75
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Факел Урал
Рекомендуем
