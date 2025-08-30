31 августа в Екатеринбурге пройдет центральная игра 7-го тура Первой лиги: «Урал» принимает лидера чемпионата «Факел». Хозяева обладают самой результативной атакой турнира, гости – лучшей обороной. Это противостояние напрямую влияет на борьбу за первое место и ожидается упорным и стратегическим.

«Урал»

После 6 туров команда идет второй с 15 очками. Последняя игра завершилась победой над «Волгой Ульяновск» 4:0. В сумме «Урал» забил 12 голов – лучший показатель в лиге. В последних пяти матчах – 11 забитых и 4 пропущенных, средние показатели 2,20 и 0,80. Главный бомбардир – Мартин Секулич (5 голов в 7 матчах). «Урал» силен дома и активно использует фланги для создания моментов.

«Факел»

Команда из Воронежа стартовала с шести побед подряд и с 18 очками возглавляет таблицу. В пяти последних матчах – 6 забитых и всего 1 пропущенный, средние показатели 1,20 и 0,20. Беляйди Пуси забил 4 гола в 6 встречах. «Факел» играет прагматично, надежно действует в обороне и уверенно удерживает минимальное преимущество.

Факты о командах

«Урал»

15 очков после 6 туров

Лучшая атака: 12 голов

Средние 2,20 забитого и 0,80 пропущенного за 5 матчей

Секулич – 5 голов в сезоне

«Факел»

18 очков и серия из 6 побед

Пропущен всего 1 гол за 5 матчей

Забивает в каждом матче турнира

6 «сухих» игр из 8 последних

Прогноз на матч «Урал» – «Факел»

Обе команды в отличной форме: у хозяев атакующая мощь, у гостей – надежность в обороне. Вероятен сценарий с минимумом свободных зон и жестким контролем ритма. «Урал» способен создать давление стандартами, но «Факел» традиционно грамотно закрывает пространство. Наиболее вероятные исходы – минимальная победа одной из команд или ничья при низкой результативности.

