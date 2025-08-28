Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Родина» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.90

28 августа 2025 9:07
Родина - Торпедо
29 авг. 2025, пятница 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Ничья
Сделать ставку

29 августа на «Арене Химки» состоится встреча с принципиальной турнирной подоплeкой: «Родина» и «Торпедо» подходят к матчу с одинаковым количеством очков и находятся внизу таблицы Первой лиги. Оба клуба испытывают трудности в атаке, и очки в этой игре могут стать важным шагом в борьбе за сохранение стабильности.

«Родина»

Команда после шести туров имеет всего четыре очка и занимает 14-е место. Главная проблема – нестабильность в концовках матчей и ограниченные ресурсы в атаке. За пять последних встреч «Родина» забила лишь четыре гола, при этом пропустила семь. Положительным моментом можно считать то, что клуб не проигрывает три тура подряд, пусть и ограничивается ничьими. В среднем «Родина» забивает по 0.80 мяча за игру и пропускает 1.40, что говорит о слабом балансе между линиями обороны и атаки.

«Торпедо»

Старт сезона также складывается тяжело: команда замыкает таблицу с четырьмя очками. Последний матч против «Ротора» завершился поражением 0:3, что ещe раз подчеркнуло проблемы в атаке и отсутствие стабильности в защите. За пять игр москвичи забили лишь один гол при пяти пропущенных. Средние показатели команды выглядят скромно: 0.20 гола забито и 1.00 пропущено за матч. Несмотря на победу над «Уралом», общий уровень игры не позволяет говорить о высокой конкурентоспособности, особенно в гостевых матчах, где «Торпедо» не выигрывает уже пять игр подряд.

Факты о командах

«Родина»

  • В среднем: 0.80 гола забито и 1.40 пропущено за матч в последних пяти встречах.
  • Не проигрывает три тура подряд.
  • Забивает в пяти из семи последних матчей.
  • Пропускает в пяти из семи последних игр.

«Торпедо»

  • В среднем: 0.20 гола забито и 1.00 пропущено за матч в последних пяти встречах.
  • Не выигрывает в пяти гостевых матчах подряд.
  • Пропускает в среднем один гол за игру.
  • Единственная победа в сезоне – минимальная над «Уралом».

Личные встречи
25% (1)
75% (3)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 25 тур
Торпедо
0 : 0
22.03.2025
Родина
Россия. Первая лига, 16 тур
Родина
1 : 1
27.10.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 19 тур
Торпедо
1 : 1
20.11.2023
Родина
Россия. Первая лига, 8 тур
Родина
2 : 0
04.09.2023
Торпедо

Прогноз на матч

Обе команды находятся в поиске уверенности, но именно «Родина» выглядит более собранно в последние недели, пусть и ограничивается ничейными результатами. «Торпедо» испытывает серьeзные проблемы в атаке, а их низкая результативность делает задачу взятия трeх очков крайне сложной. В такой игре ключевым фактором станет осторожность: обе команды будут стремиться минимизировать ошибки. Наиболее вероятным исходом видится низовой матч с небольшим количеством голов, при этом хозяева имеют чуть больше шансов на победу за счeт поддержки трибун и более организованной игры.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 2.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.75

2.90
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Торпедо Родина
Другие прогнозы
29.08.2025
15:30
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Полтава - Заря
Обе забьют
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 