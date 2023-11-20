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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Родина
Торпедо - Родина: обзор матча 20 ноября 2023
Торпедо
20.11.2023, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Родина
70'
Д. Шамкин
90+4'
М. Крижан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Родина
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Крижан
86'
Замена
И. Насыров
️️️️
А. Клещенко
79'
Замена
И. Камышев
️️️️
О. Дмитриев
Замена
М. Чурич
️️️️
А. Орехов
79'
77'
Желтая карточка
М. Турищев
ГОЛ! 1:0!
Д. Шамкин
70'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Г. Гонгадзе
68'
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Лебеденко
68'
66'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Калмыков
66'
Замена
М. Турищев
️️️️
М. Султонов
66'
Замена
З. Плиев
️️️️
Х. Кочиев
Замена
Й. Рейна
️️️️
И. Горбунов
60'
59'
Желтая карточка
О. Дмитриев
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
34
Олег Дмитриев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-1-1-3-2
23
Бабурин
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
5
Москвичев
27
Орехов
17
Горбунов
8
Шамкин
2
Манелов
10
Гонгадзе
10
Лебеденко
4-1-3-2
1
Шакеров
24
Клещенко
15
Кочиев
55
Крижан
88
Сокол
72
Гордюшенко
28
Султонов
34
Дмитриев
33
Ната
90
Калмыков
17
Бакаев
27
Орехов
97
Чурич
97
Чурич
27
Орехов
10
Лебеденко
7
Полоз
7
Полоз
10
Лебеденко
17
Горбунов
10
Рейна
10
Рейна
17
Горбунов
10
Гонгадзе
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Гонгадзе
24
Клещенко
77
Насыров
77
Насыров
24
Клещенко
15
Кочиев
3
Плиев
3
Плиев
15
Кочиев
34
Дмитриев
11
Камышев
11
Камышев
34
Дмитриев
28
Султонов
90
Турищев
90
Турищев
28
Султонов
90
Калмыков
99
Тимошенко
99
Тимошенко
90
Калмыков
Остались в запасе
Торпедо
Родина
95
Михаил Волков
ВР
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
1
Сергей Айдаров
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
1
Сергей Айдаров
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Франк Артига
Статистика матча Торпедо - Родина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
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2 : 1
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