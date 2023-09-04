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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Торпедо
Родина - Торпедо: обзор матча 04 сентября 2023
Родина
04.09.2023, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
3'
И. Тимошенко
78'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Торпедо
90'
+4
Желтая карточка
Й. Рейна
86'
Желтая карточка
Д. Шамкин
Замена
Р. Куль
️️️️
А. Гордюшенко
79'
Замена
К. Шильцов
️️️️
И. Тимошенко
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Калмыков
78'
76'
Замена
Г. Шевченко
️️️️
Р. Юзепчук
76'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Гонгадзе
69'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Чурич
Замена
В. Самко
️️️️
М. Турищев
69'
Замена
А. Калмыков
️️️️
М. Султонов
69'
63'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Усанов
46'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Е. Шляков
29'
Желтая карточка
А. Усанов
ГОЛ! 1:0!
И. Тимошенко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Торпедо
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-1-3-2
93
Городовой
36
Воропаев
24
Клещенко
55
Крижан
4
Юдинцев
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
33
Ната
28
Султонов
99
Тимошенко
90
Турищев
4-2-2-2
23
Бабурин
77
Юзепчук
44
Калугин
4
Бородин
55
Шляков
35
Енин
97
Чурич
2
Манелов
8
Усанов
10
Рейна
10
Гонгадзе
99
Тимошенко
7
Шильцов
7
Шильцов
99
Тимошенко
90
Турищев
70
Самко
70
Самко
90
Турищев
72
Гордюшенко
78
Куль
78
Куль
72
Гордюшенко
28
Султонов
90
Калмыков
90
Калмыков
28
Султонов
97
Чурич
17
Горбунов
17
Горбунов
97
Чурич
77
Юзепчук
99
Шевченко
99
Шевченко
77
Юзепчук
55
Шляков
8
Шамкин
8
Шамкин
55
Шляков
8
Усанов
23
Стефанович
23
Стефанович
8
Усанов
10
Гонгадзе
10
Лебеденко
10
Лебеденко
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Родина
Торпедо
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча Родина - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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