Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Родина
Торпедо - Родина: обзор матча 22 марта 2025
Торпедо
22.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Родина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Родина
90'
+2
Желтая карточка
А. Мещанинов
Желтая карточка
А. Иваньков
90'
87'
Желтая карточка
Л. Мусаев
Замена
Г. Шевченко
️️️️
Р. Байтуков
78'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
М. Чурич
65'
63'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Д. Маркитесов
Замена
И. Горбунов
️️️️
Й. Гузман
57'
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Юшин
46'
Желтая карточка
Б. Роганович
45'
36'
Желтая карточка
Р. Фищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Родина
16
Александр Корякин
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
79
Даниэль Свинцов
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
7
Папе
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
4
Бородин
3
Иваньков
26
Байтуков
97
Чурич
52
Нетфуллин
77
Алессон
10
Гузман
7
Юшин
2
Манелов
4-1-3-1-1
16
Корякин
15
Шадринцев
88
Сокол
26
Мещанинов
55
Крижан
6
Фищенко
8
Маркитесов
72
Гордюшенко
79
Свинцов
9
Максименко
10
Рейна
26
Байтуков
99
Шевченко
99
Шевченко
26
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
80
Хосонов
97
Чурич
10
Гузман
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Гузман
7
Юшин
21
Максимов
21
Максимов
7
Юшин
8
Маркитесов
38
Мусаев
38
Мусаев
8
Маркитесов
Остались в запасе
Торпедо
Родина
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
25
Артем Бирюков
АП
7
Папе
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
25
Артем Бирюков
АП
7
Папе
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Торпедо - Родина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Родина
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
Новости команд
Все
Торпедо
Родина
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
Вчера, 14:58
6
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 11:50
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
Вчера, 09:33
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
28 ноября
2
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
28 ноября
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
28 ноября
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
4
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
Вчера, 14:58
6
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 11:50
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
Вчера, 09:33
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
28 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+