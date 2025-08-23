Введите ваш ник на сайте
«Велес» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.15

23 августа 2025 8:27
Велес - Алания
24 авг. 2025, воскресенье 19:30 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Велеса»
Сделать ставку

24 августа в рамках шестого тура Второй лиги А состоится матч, в котором «Велес» примет «Аланию». Обе команды уверенно начали сезон и находятся в верхней части таблицы. Хозяева идут третьими, не зная поражений, а гости расположились на пятой строчке, показывая более агрессивный, но подверженный риску футбол. Встреча обещает быть напряженной и с возможностью увидеть результативные моменты.

«Велес»

Столичный клуб в нынешнем сезоне показывает крайне надежный футбол. «Велес» не проигрывает уже девять матчей подряд, при этом три последних тура команда провела на «ноль» в обороне. В последних пяти матчах у хозяев – шесть забитых мячей и всего два пропущенных.

Средний показатель – 1.20 забитого и 0.40 пропущенного гола за игру – отражает сбалансированный стиль: команда не стремится к ярким разгромам, но уверенно берет очки благодаря плотной защите и четкой реализации моментов. На своем поле «Велес» традиционно действует агрессивнее и в атаке, что дает основания ожидать давления с первых минут.

«Алания»

Гости из Владикавказа проводят турнир неровно. С одной стороны, команда забивает достаточно регулярно – 7 голов за последние пять матчей, средний показатель 1.40 за игру. С другой стороны, оборона дает сбои – 5 пропущенных за тот же период, а в матче против «Тюмени» это стоило очков (1:2).

Алания не отличается стабильностью на выезде, но при этом играет смело впереди. Важно, что команда практически в каждом матче находит шансы в атаке, и их конвертация в голы делает гостей опасными для любого соперника. Тем не менее в обороне сохраняются уязвимости, что может сыграть решающую роль в матче с организованным «Велесом».

Факты о командах

«Велес»

  • Не проигрывает 9 матчей подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 сухих матча подряд
  • 9 очков после 5 туров – 3-е место

«Алания»

  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей
  • 7 очков после 5 туров – 5-е место

Личные встречи
0% (0)
50% (3)
50% (3)
5
Забитых мячей
8
0.83
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 26 тур
Велес
1 : 2
08.04.2023
Алания
Россия. Первая лига, 10 тур
Алания
1 : 0
18.09.2022
Велес
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
2 : 1
27.11.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 7 тур
Велес
2 : 2
21.08.2021
Алания
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0 : 0
08.05.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 21 тур
Велес
1 : 1
11.11.2020
Алания
Показать все

Прогноз на матч «Велес» – «Алания»

Хозяева подходят к матчу в статусе фаворита за счет надежной игры в обороне и стабильности результатов. «Алания» опасна впереди и наверняка создаст моменты, но против организованной защиты «Велеса» реализовать их будет сложнее. Учитывая текущую форму обеих команд, логичным выглядит сценарий, в котором хозяева сохранят свою серию без поражений и смогут взять три очка в непростом поединке. При этом результативность матча вряд ли будет высокой, ведь обе команды часто играют прагматично.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Велеса» – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.85

2.15
Победа «Велеса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Велес
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 