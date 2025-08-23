24 августа в рамках шестого тура Второй лиги А состоится матч, в котором «Велес» примет «Аланию». Обе команды уверенно начали сезон и находятся в верхней части таблицы. Хозяева идут третьими, не зная поражений, а гости расположились на пятой строчке, показывая более агрессивный, но подверженный риску футбол. Встреча обещает быть напряженной и с возможностью увидеть результативные моменты.

«Велес»

Столичный клуб в нынешнем сезоне показывает крайне надежный футбол. «Велес» не проигрывает уже девять матчей подряд, при этом три последних тура команда провела на «ноль» в обороне. В последних пяти матчах у хозяев – шесть забитых мячей и всего два пропущенных.

Средний показатель – 1.20 забитого и 0.40 пропущенного гола за игру – отражает сбалансированный стиль: команда не стремится к ярким разгромам, но уверенно берет очки благодаря плотной защите и четкой реализации моментов. На своем поле «Велес» традиционно действует агрессивнее и в атаке, что дает основания ожидать давления с первых минут.

«Алания»

Гости из Владикавказа проводят турнир неровно. С одной стороны, команда забивает достаточно регулярно – 7 голов за последние пять матчей, средний показатель 1.40 за игру. С другой стороны, оборона дает сбои – 5 пропущенных за тот же период, а в матче против «Тюмени» это стоило очков (1:2).

Алания не отличается стабильностью на выезде, но при этом играет смело впереди. Важно, что команда практически в каждом матче находит шансы в атаке, и их конвертация в голы делает гостей опасными для любого соперника. Тем не менее в обороне сохраняются уязвимости, что может сыграть решающую роль в матче с организованным «Велесом».

Факты о командах

«Велес»

Не проигрывает 9 матчей подряд

В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

3 сухих матча подряд

9 очков после 5 туров – 3-е место

«Алания»

Победа в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 из 5 последних матчей

7 очков после 5 туров – 5-е место

Прогноз на матч «Велес» – «Алания»

Хозяева подходят к матчу в статусе фаворита за счет надежной игры в обороне и стабильности результатов. «Алания» опасна впереди и наверняка создаст моменты, но против организованной защиты «Велеса» реализовать их будет сложнее. Учитывая текущую форму обеих команд, логичным выглядит сценарий, в котором хозяева сохранят свою серию без поражений и смогут взять три очка в непростом поединке. При этом результативность матча вряд ли будет высокой, ведь обе команды часто играют прагматично.

