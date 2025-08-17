Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эльче» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 18 августа 2025 с коэффициентом 1.72

17 августа 2025 8:47
Эльче - Бетис
18 авг. 2025, понедельник 22:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе забьют – да
Сделать ставку

В стартовом туре Ла Лиги «Эльче» принимает «Бетис» на «Мартинес Валеро». Обе команды активно провели предсезонку и подходят к первому официальному матчу с разной динамикой: «Эльче» выиграл три из последних пяти контрольных встреч, а «Бетис» забивает стабильно, но испытывает трудности с обороной. Важно учесть форму обеих сторон и ключевые тренды перед стартом сезона.

«Эльче»

Клуб из Эльче провeл неплохую серию товарищеских матчей: победы над «Эркулесом» (1:0), «Альмерией» (1:0) и «Хетафе» (2:1) внушают определeнный оптимизм. При этом команда показала способность забивать, отличившись 7 раз за 5 матчей, но и оборона остаeтся уязвимой – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Это говорит о склонности к открытым матчам. Главным плюсом перед стартом сезона можно считать уверенность в атакующих действиях и прогресс в компактности обороны по сравнению с началом предсезонки, где были поражения от «Аль-Айна» и «Аль-Ахли».

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини идeт к сезону с проблемами в результатах, но при этом сохраняет фирменную черту – способность стабильно забивать. В пяти последних матчах команда отличилась 9 раз, включая голы в ворота «Комо» и «Кордобы», но и оборона вызывает вопросы – 10 пропущенных голов. Кроме того, серия из 4 игр без побед в Ла Лиге, включая ничью с «Валенсией» 1:1, подчеркивает нестабильность. Тем не менее, «Бетис» забивает в 15 последних матчах Ла Лиги, а общий отрезок с голами достигает 26 игр. Проблемы в защите сохраняются: 11 игр подряд с пропущенными мячами в рамках Ла Лиги.

Факты о командах

«Эльче»

  • Забивает в 3 матчах подряд

  • Средняя результативность – 1.40 гола за 5 последних игр

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за 5 матчей

«Бетис»

  • Забивает в 15 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 11 матчах Ла Лиги подряд
  • Средняя результативность – 1.80 гола за 5 последних игр
  • Среднее число пропущенных голов – 2.00 за 5 матчей
  • Не побеждает в 4 матчах Ла Лиги подряд

Личные встречи
25% (2)
25% (2)
50% (4)
7
Забитых мячей
14
0.88
В среднем за матч
1.75
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 23 тур
Эльче
2 : 3
24.02.2023
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
3 : 0
15.08.2022
Эльче
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 1
19.04.2022
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0 : 3
21.11.2021
Бетис
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1 : 1
04.04.2021
Бетис
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 1
01.11.2020
Эльче
Испания. Примера, 28 тур
Эльче
0 : 0
16.03.2014
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 2
20.10.2013
Эльче
Показать все

Прогноз на матч

Анализируя форму «Эльче» и «Бетиса», видно, что обе команды в хорошей атакующей форме и имеют проблемы с обороной. «Бетис» регулярно забивает, но часто пропускает, а «Эльче» показывает уверенную игру на своeм поле. Ожидается результативный матч с голами обеих команд. Сценарий, при котором «Бетис» не проиграет и команды обменяются голами, выглядит наиболее вероятным. Также стоит учитывать, что «Бетис» выглядит чуть предпочтительнее по качеству атаки.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.72
  • Двойной шанс: Бетис не проиграет – коэффициент 2.32

1.72
Обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Бетис Эльче
Другие прогнозы
17.08.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Верес - Шахтер
Победа «Шахтера»
17.08.2025
15:45
1.70
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин - Ростов
Победа «Рубина»
17.08.2025
16:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ноттингем Форест - Брентфорд
X2 – «Брентфорд»
17.08.2025
16:00
2.16
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест - Лилль
1Х – «Брест» не проиграет
17.08.2025
16:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К - Челябинск
Обе забьют
17.08.2025
16:00
1.60
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Челси - Кристал Пэлас
Победа «Челси»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 