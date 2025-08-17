В стартовом туре Ла Лиги «Эльче» принимает «Бетис» на «Мартинес Валеро». Обе команды активно провели предсезонку и подходят к первому официальному матчу с разной динамикой: «Эльче» выиграл три из последних пяти контрольных встреч, а «Бетис» забивает стабильно, но испытывает трудности с обороной. Важно учесть форму обеих сторон и ключевые тренды перед стартом сезона.

«Эльче»

Клуб из Эльче провeл неплохую серию товарищеских матчей: победы над «Эркулесом» (1:0), «Альмерией» (1:0) и «Хетафе» (2:1) внушают определeнный оптимизм. При этом команда показала способность забивать, отличившись 7 раз за 5 матчей, но и оборона остаeтся уязвимой – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Это говорит о склонности к открытым матчам. Главным плюсом перед стартом сезона можно считать уверенность в атакующих действиях и прогресс в компактности обороны по сравнению с началом предсезонки, где были поражения от «Аль-Айна» и «Аль-Ахли».

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини идeт к сезону с проблемами в результатах, но при этом сохраняет фирменную черту – способность стабильно забивать. В пяти последних матчах команда отличилась 9 раз, включая голы в ворота «Комо» и «Кордобы», но и оборона вызывает вопросы – 10 пропущенных голов. Кроме того, серия из 4 игр без побед в Ла Лиге, включая ничью с «Валенсией» 1:1, подчеркивает нестабильность. Тем не менее, «Бетис» забивает в 15 последних матчах Ла Лиги, а общий отрезок с голами достигает 26 игр. Проблемы в защите сохраняются: 11 игр подряд с пропущенными мячами в рамках Ла Лиги.

Факты о командах

«Эльче»

Забивает в 3 матчах подряд

Средняя результативность – 1.40 гола за 5 последних игр

Пропускает в среднем 1.40 гола за 5 матчей

«Бетис»

Забивает в 15 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 11 матчах Ла Лиги подряд

Средняя результативность – 1.80 гола за 5 последних игр

Среднее число пропущенных голов – 2.00 за 5 матчей

Не побеждает в 4 матчах Ла Лиги подряд

Прогноз на матч

Анализируя форму «Эльче» и «Бетиса», видно, что обе команды в хорошей атакующей форме и имеют проблемы с обороной. «Бетис» регулярно забивает, но часто пропускает, а «Эльче» показывает уверенную игру на своeм поле. Ожидается результативный матч с голами обеих команд. Сценарий, при котором «Бетис» не проиграет и команды обменяются голами, выглядит наиболее вероятным. Также стоит учитывать, что «Бетис» выглядит чуть предпочтительнее по качеству атаки.

Рекомендованные ставки