16 августа 2025 15:53
Эспаньол - Атлетико
17 авг. 2025, воскресенье 22:30 | Испания. Примера, 1 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Атлетико». Матч пройдет в Корнелья-де-Льобрегат, начало – в 22:30 (мск).
«Эспаньол»
Команда Маноло Гонсалеса завершила сезон-2024/25 на 14-й позиции в Примере. За лето «Эспаньол» провел 6 контрольных матчей, в которых добыл 4 победы при 2 ничьих.
Последние результаты «Эспаньола»:
- 08.08.25 «Ньюкасл» – «Эспаньол» – 2:2;
- 02.08.25 «Унион» – «Эспаньол» – 0:1;
- 30.07.25 «Вольфсбург» – «Эспаньол» – 0:1.
«Атлетико»
«Атлетико» набрал 76 очков и занял 3-е место в сезоне-2024/25. Летом подопечные Диего Симеоне не смогли выйти из группы на Клубном ЧМ, несмотря на 2 победы в 3 матчах.
Предыдущие результаты «Атлетико»:
- 09.08.25 «Ньюкасл» – «Атлетико» – 0:2;
- 03.08.25 «Порту» – «Атлетико» – 1:0;
- 23.06.25 «Атлетико» – «Ботафого» – 1:0 КЧМ.
Очные встречи в Примере
- 29.03.25 «Эспаньол» – «Атлетико» – 1:1;
- 28.08.24 «Атлетико» – «Эспаньол» – 0:0;
- 24.05.23 «Эспаньол» – «Атлетико» – 3:3;
- 06.11.22 «Атлетико» – «Эспаньол» – 1:1.
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Атлетико»
«Атлетико» прервет ничейную серию в очных противостояниях между этими командами. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб