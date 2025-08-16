Введите ваш ник на сайте
«Эспаньол» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 9.00

16 августа 2025 15:53
Эспаньол - Атлетико
17 авг. 2025, воскресенье 22:30 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
9.00
Победа «Атлетико»
Сделать ставку

В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Атлетико». Матч пройдет в Корнелья-де-Льобрегат, начало – в 22:30 (мск).

«Эспаньол»

Команда Маноло Гонсалеса завершила сезон-2024/25 на 14-й позиции в Примере. За лето «Эспаньол» провел 6 контрольных матчей, в которых добыл 4 победы при 2 ничьих.

Последние результаты «Эспаньола»:

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 76 очков и занял 3-е место в сезоне-2024/25. Летом подопечные Диего Симеоне не смогли выйти из группы на Клубном ЧМ, несмотря на 2 победы в 3 матчах.

Предыдущие результаты «Атлетико»:

Очные встречи в Примере

  • 29.03.25 «Эспаньол» – «Атлетико» – 1:1;
  • 28.08.24 «Атлетико» – «Эспаньол» – 0:0;
  • 24.05.23 «Эспаньол» – «Атлетико» – 3:3;
  • 06.11.22 «Атлетико» – «Эспаньол» – 1:1.

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Атлетико»

«Атлетико» прервет ничейную серию в очных противостояниях между этими командами. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.00.

9.00
Победа «Атлетико»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Атлетико Эспаньол
