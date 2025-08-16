В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Атлетико». Матч пройдет в Корнелья-де-Льобрегат, начало – в 22:30 (мск).

«Эспаньол»

Команда Маноло Гонсалеса завершила сезон-2024/25 на 14-й позиции в Примере. За лето «Эспаньол» провел 6 контрольных матчей, в которых добыл 4 победы при 2 ничьих.

Последние результаты «Эспаньола»:

«Атлетико»

«Атлетико» набрал 76 очков и занял 3-е место в сезоне-2024/25. Летом подопечные Диего Симеоне не смогли выйти из группы на Клубном ЧМ, несмотря на 2 победы в 3 матчах.

Предыдущие результаты «Атлетико»:

Очные встречи в Примере

29.03.25 «Эспаньол» – «Атлетико» – 1:1;

28.08.24 «Атлетико» – «Эспаньол» – 0:0;

24.05.23 «Эспаньол» – «Атлетико» – 3:3;

06.11.22 «Атлетико» – «Эспаньол» – 1:1.

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Атлетико»

«Атлетико» прервет ничейную серию в очных противостояниях между этими командами. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.00.