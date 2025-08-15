Введите ваш ник на сайте
«Чайка» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.75

15 августа 2025 18:30
Чайка - Шинник
16 авг. 2025, суббота 19:00 | Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Чайки»
Сделать ставку

16 августа в рамках 5 тура Первой лиги на своeм поле «Чайка» примет «Шинник». Хозяева находятся в середине таблицы и демонстрируют стабильность в обороне, тогда как гости продолжают искать свою игру и испытывают серьeзные проблемы с результатами. Матч обещает стать проверкой на прочность атакующих линий обеих команд и может дать «Чайке» шанс укрепить позиции в верхней половине таблицы.

«Чайка»

Последний матч: 10.08.2025, Первая лига – «СКА Хабаровск» 1–1 «Чайка». После четырeх туров у команды 6 очков и 8-е место в таблице. «Чайка» играет вничью в трeх последних матчах чемпионата, при этом в последних пяти встречах забила 5 и пропустила всего 3 мяча (в среднем 1.00 и 0.60 за игру). Лучшая игра в сезоне пришлась на выезд к «Енисею» (3:0), а стабильность в обороне стала сильной стороной команды на старте. Однако в атаке пока не хватает остроты, что выражается в скромной результативности.

«Шинник»

Последний матч: 10.08.2025, Первая лига – «Шинник» 0–2 «Нефтехимик». После четырeх туров команда набрала всего 1 очко и занимает 17-е место. «Шинник» не побеждает в 9 последних матчах чемпионата, а серия пропущенных мячей в лиге достигла 14 игр подряд. В последних пяти встречах команда забила лишь 1 гол и пропустила 7 (в среднем 0.20 и 1.40 за матч). Летние поражения от «Урала» (0:1), «Уфы» (0:1) и «Нефтехимика» (0:2) подчеркнули проблемы в атакующей линии и отсутствие креативности впереди.

Факты о командах:

«Чайка»

  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Шинника»
  • Играет вничью в 3 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх: 5 забитых, 3 пропущенных (1.00 и 0.60 в среднем)

«Шинник»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах
  • Пропускает в 16 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1 забитый, 7 пропущенных (0.20 и 1.40 в среднем)

Личные встречи
33% (2)
67% (4)
0% (0)
10
Забитых мячей
5
1.67
В среднем за матч
0.83
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 19 тур
Шинник
0 : 0
17.11.2024
Чайка
Россия. Кубок, 6 раунд
Шинник
0 : 0
30.10.2024
Чайка
Россия. Первая лига, 10 тур
Чайка
2 : 2
15.09.2024
Шинник
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чайка
5 : 1
27.02.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
0 : 0
05.09.2020
Чайка
Россия. ФНЛ, 17 тур
Шинник
2 : 3
12.10.2019
Чайка
Показать все

Прогноз на матч «Чайка» – «Шинник»

Обе команды стартовали в сезоне с разной динамикой: «Чайка» выглядит более собранной и организованной, особенно в обороне, тогда как «Шинник» продолжает терять очки и почти не забивает. Учитывая текущие показатели, хозяева имеют явное преимущество по качеству игры и стабильности. Вероятно, они будут действовать первым номером, создавая давление с первых минут, а гости постараются сыграть от обороны. Встреча, скорее всего, пройдет с минимальным количеством голов, но с высокой вероятностью успеха для хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Чайки» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

1.75
Победа «Чайки»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Шинник Чайка
