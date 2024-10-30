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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Шинник - Чайка
Шинник - Чайка: обзор матча 30 октября 2024
Шинник
30.10.2024, среда, 17:45
Россия. Кубок, 6 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Чайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Чайка
ГОЛ!
В. Алейников
4:2
ГОЛ!
А. Ходанович
3:2
ГОЛ!
Д. Самойлов
3:1
ГОЛ!
Э. Зарыпбеков
2:1
ГОЛ!
А. Малахов
2:0
Пенальти не реализован!
Н. Маляров
ГОЛ!
Т. Жамалетдинов
1:0
Пенальти не реализован!
В. Руденко
86'
Желтая карточка
Д. Черняков
82'
Замена
Д. Черняков
️️️️
М. Бамматгереев
82'
Замена
Н. Кармаев
️️️️
А. Нестеров
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
М. Султонов
72'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
В. Зинков
72'
Желтая карточка
Г. Якушевич
69'
66'
Замена
В. Руденко
️️️️
Я. Арбузов
66'
Замена
Д. Пелих
️️️️
А. Ивашин
Замена
Д. Джон
️️️️
П. Шакуро
61'
Замена
А. Малахов
️️️️
Л. Скворцов
61'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
З. Федоров
60'
46'
Замена
А. Евдокимов
️️️️
К. Ибрагимов
Желтая карточка
Р. Куль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
3-3-1-2-1
51
Митров
78
Якушевич
90
Шакуро
89
Загре
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
5
Зинков
28
Султонов
78
Куль
9
Федоров
3-1-2-3-1
95
Ходанович
4
Ибрагимов
2
Нестеров
24
Ивашин
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
19
Арбузов
13
Янов
11
Николаев
7
Хохлачев
90
Шакуро
42
Джон
42
Джон
90
Шакуро
9
Федоров
15
Самойлов
15
Самойлов
9
Федоров
5
Зинков
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
5
Зинков
2
Скворцов
97
Малахов
97
Малахов
2
Скворцов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
28
Султонов
2
Нестеров
45
Кармаев
45
Кармаев
2
Нестеров
4
Ибрагимов
99
Евдокимов
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
24
Ивашин
2
Пелих
2
Пелих
24
Ивашин
10
Бамматгереев
78
Черняков
78
Черняков
10
Бамматгереев
19
Арбузов
19
Руденко
19
Руденко
19
Арбузов
Остались в запасе
Шинник
Чайка
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
1
Михаил Штепа
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Шинник - Чайка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Стадион:
Шинник
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