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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Шинник
Чайка - Шинник: обзор матча 15 сентября 2024
Чайка
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
22'
В. Руденко
35'
Д. Янов
43'
З. Федоров
69'
А. Малахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Шинник
90'
+4
Желтая карточка
А. Косогоров
85'
Замена
М. Султонов
️️️️
Н. Гбамбле
Замена
Я. Арбузов
️️️️
А. Хохлачев
74'
Замена
М. Ужгин
️️️️
Д. Янов
71'
Замена
Д. Пелих
️️️️
О. Николаев
71'
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Малахов
66'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Д. Самойлов
66'
Замена
А. Малахов
️️️️
З. Федоров
46'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
Л. Скворцов
46'
Замена
Р. Куль
️️️️
В. Зинков
43'
ГОЛ! 2:1!
З. Федоров
ГОЛ! 2:0!
Д. Янов
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Руденко
22'
Желтая карточка
Д. Янов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Нене Гбамбле
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
3-3-2-1-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
2
Косогоров
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
9
Федоров
13
Янов
61
Ужгин
61
Ужгин
13
Янов
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
7
Хохлачев
19
Арбузов
19
Арбузов
7
Хохлачев
2
Скворцов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
2
Скворцов
5
Зинков
78
Куль
78
Куль
5
Зинков
9
Федоров
97
Малахов
97
Малахов
9
Федоров
Гбамбле
28
Султонов
28
Султонов
Гбамбле
15
Самойлов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
15
Самойлов
Остались в запасе
Чайка
Шинник
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Чайка - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Алексей Колтунов (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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