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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Чайка
Шинник - Чайка: обзор матча 17 ноября 2024
Шинник
17.11.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Чайка
Замена
Н. Кузьминых
️️️️
З. Федоров
82'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Р. Куль
82'
79'
Замена
Д. Пелих
️️️️
О. Николаев
79'
Замена
А. Ивашин
️️️️
М. Ужгин
Желтая карточка
Р. Куль
76'
76'
Желтая карточка
К. Ибрагимов
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
Л. Скворцов
73'
60'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
В. Руденко
Желтая карточка
А. Черный
57'
Желтая карточка
Л. Скворцов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
4-1-2-2-1
95
Вамбольт
27
Черный
78
Якушевич
89
Загре
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
4-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
61
Ужгин
45
Кармаев
4
Ибрагимов
78
Черняков
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Николаев
19
Руденко
7
Хохлачев
9
Федоров
84
Кузьминых
84
Кузьминых
9
Федоров
2
Скворцов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
2
Скворцов
78
Куль
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
78
Куль
61
Ужгин
24
Ивашин
24
Ивашин
61
Ужгин
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
19
Руденко
19
Арбузов
19
Арбузов
19
Руденко
Остались в запасе
Шинник
Чайка
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
14
Глеб Калинин
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
14
Глеб Калинин
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Шинник - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
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