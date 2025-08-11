12 августа на «Лукойл Арене» пройдет встреча второго тура группового этапа Кубка России, в которой «Спартак» примет «Динамо Махачкала». Хозяева подходят к матчу с задачей реабилитироваться за неудачи в чемпионате, а гости – продолжить серию матчей без поражений и прервать затянувшуюся гостевую безвыигрышную серию в турнире.
«Спартак»
В Кубке России «Спартак» начал с уверенной победы над «Ростовом» (2:0) на выезде, подтвердив свой атакующий потенциал. В последних пяти матчах турнира красно-белые забивают неизменно, но в целом в сезоне оборона допускает много ошибок – 8 пропущенных мячей в пяти последних встречах. Дома команда стабильна, не проиграв в шести из восьми крайних матчей, однако поражения от «Балтики» (0:3) и ничья с «Акроном» показали, что игровая форма далека от оптимальной.
«Динамо Махачкала»
Клуб из Дагестана стартовал в Кубке России с минимальной победы над «Пари НН» (1:0) и продолжает идти без поражений в официальных матчах с начала сезона. «Динамо» демонстрирует сбалансированную игру, забивая и пропуская мало: всего 4 забитых и 3 пропущенных мяча в последних пяти играх. Однако ключевая проблема – гостевая серия без побед в Кубке России, которая насчитывает уже 7 матчей. В атаке команда полагается на быстрые фланговые проходы и стандарты, в обороне действует компактно, но испытывает трудности при прессинге соперника.
Факты о командах
«Спартак»
- 5 матчей подряд в Кубке России с забитыми мячами
- В среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных за последние 5 игр
- Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
- Забивает в 3 последних играх
«Динамо Махачкала»
- 7 гостевых матчей без побед в Кубке России
- В среднем 0.80 забитых и 0.60 пропущенных за последние 5 игр
- Забивает в 4 последних матчах
- 3 сухих матча в последних 5 играх
Прогноз на матч
«Спартак» обладает более мощным атакующим потенциалом и домашним преимуществом, но нестабильность в обороне может дать «Динамо» шансы на гол. Гости предпочтут играть вторым номером, уповая на контратаки. Однако по совокупности факторов именно хозяева выглядят фаворитом, особенно в контексте их статистики в Кубке России и серии результативных матчей. Оптимальным выбором видится победа «Спартака» при умеренной результативности встречи.
Рекомендованные ставки
- Победа «Спартака» – коэффициент 1.65
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.55