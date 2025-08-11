Введите ваш ник на сайте
«Спартак» – «Динамо Махачкала»: прогноз и ставки на матч 12 августа 2025 с коэффициентом 1.65

11 августа 2025 11:35
Спартак - Динамо Мх
12 авг. 2025, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа C, 2 тур
Перейти в онлайн матча
12 августа на «Лукойл Арене» пройдет встреча второго тура группового этапа Кубка России, в которой «Спартак» примет «Динамо Махачкала». Хозяева подходят к матчу с задачей реабилитироваться за неудачи в чемпионате, а гости – продолжить серию матчей без поражений и прервать затянувшуюся гостевую безвыигрышную серию в турнире.

«Спартак»

В Кубке России «Спартак» начал с уверенной победы над «Ростовом» (2:0) на выезде, подтвердив свой атакующий потенциал. В последних пяти матчах турнира красно-белые забивают неизменно, но в целом в сезоне оборона допускает много ошибок – 8 пропущенных мячей в пяти последних встречах. Дома команда стабильна, не проиграв в шести из восьми крайних матчей, однако поражения от «Балтики» (0:3) и ничья с «Акроном» показали, что игровая форма далека от оптимальной.

«Динамо Махачкала»

Клуб из Дагестана стартовал в Кубке России с минимальной победы над «Пари НН» (1:0) и продолжает идти без поражений в официальных матчах с начала сезона. «Динамо» демонстрирует сбалансированную игру, забивая и пропуская мало: всего 4 забитых и 3 пропущенных мяча в последних пяти играх. Однако ключевая проблема – гостевая серия без побед в Кубке России, которая насчитывает уже 7 матчей. В атаке команда полагается на быстрые фланговые проходы и стандарты, в обороне действует компактно, но испытывает трудности при прессинге соперника.

Факты о командах

«Спартак»

  • 5 матчей подряд в Кубке России с забитыми мячами
  • В среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных за последние 5 игр
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 3 последних играх

«Динамо Махачкала»

  • 7 гостевых матчей без побед в Кубке России
  • В среднем 0.80 забитых и 0.60 пропущенных за последние 5 игр
  • Забивает в 4 последних матчах
  • 3 сухих матча в последних 5 играх

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
5
Забитых мячей
5
0.83
В среднем за матч
0.83
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Спартак
1 : 1
12.08.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1 : 0
19.07.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
1 : 2
11.04.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
0 : 1
22.10.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо Мх
1 : 1
15.09.2024
Спартак
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
0 : 1
27.08.2024
Динамо Мх
Показать все

Прогноз на матч

«Спартак» обладает более мощным атакующим потенциалом и домашним преимуществом, но нестабильность в обороне может дать «Динамо» шансы на гол. Гости предпочтут играть вторым номером, уповая на контратаки. Однако по совокупности факторов именно хозяева выглядят фаворитом, особенно в контексте их статистики в Кубке России и серии результативных матчей. Оптимальным выбором видится победа «Спартака» при умеренной результативности встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.55

Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Динамо Мх Спартак
