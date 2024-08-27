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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Динамо Мх
Спартак - Динамо Мх: обзор матча 27 августа 2024
Спартак
27.08.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
14'
Г. Агаларов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Динамо Мх
Желтая карточка
М. Угальде
90'
+8
Желтая карточка
М. Абена
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Волк
77'
Замена
Я. Джапо
️️️️
А. Сандрачук
Замена
П. Мелешин
️️️️
Р. Зобнин
70'
68'
Замена
А. Крачковский
️️️️
М. Хоссейннеджад
68'
Замена
В. Ангбан
️️️️
У. Мрезиг
Замена
К. Мартинс
️️️️
Д. Зорин
64'
61'
Желтая карточка
Т. Сундуков
54'
Замена
К. Зинович
️️️️
А. Гаджиев
54'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Г. Агаларов
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Хлусевич
46'
Замена
Э. Барко
️️️️
М. Игнатов
46'
Замена
М. Угальде
️️️️
В. Жозе
46'
44'
Желтая карточка
А. Гаджиев
30'
Желтая карточка
У. Мрезиг
Желтая карточка
Р. Зобнин
16'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Агаларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
6
Уссем Мрезиг
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-3-2
57
Селихов
14
Абена
23
Чернов
26
Хлусевич
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
8
Игнатов
10
Маркиньос
12
Виллиан Жозе
28
Зорин
3-3-2-1-1
1
Волк
77
Сундуков
99
Алибеков
17
Пальцев
72
Сандрачук
6
Мрезиг
4
Шумахов
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
25
Агаларов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
28
Зорин
35
Мартинс
35
Мартинс
28
Зорин
8
Игнатов
5
Барко
5
Барко
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
47
Зобнин
11
Мелешин
11
Мелешин
47
Зобнин
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
72
Сандрачук
17
Джапо
17
Джапо
72
Сандрачук
10
Хоссейннеджад
29
Крачковский
29
Крачковский
10
Хоссейннеджад
6
Мрезиг
7
Ангбан
7
Ангбан
6
Мрезиг
70
Гаджиев
19
Зинович
19
Зинович
70
Гаджиев
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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