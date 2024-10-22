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FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо Мх - Спартак
Динамо Мх - Спартак: обзор матча 22 октября 2024
Динамо Мх
22.10.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
49'
Д. Зорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Спартак
Желтая карточка
С. Кагермазов
90'
85'
Вторая желтая
Д. Зорин
85'
Желтая карточка
Д. Пруцев
76'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
В. Жозе
75'
Желтая карточка
Р. Мангаш
Замена
У. Мрезиг
️️️️
К. Зинович
74'
62'
Замена
Х. Медина
️️️️
М. Игнатов
62'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
Э. Касинтура
️️️️
М. Хоссейннеджад
61'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Р. Магомедов
61'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Я. Джапо
54'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
С. Сердеров
54'
53'
Желтая карточка
Д. Зорин
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зорин
Пас отдал
Р. Зобнин
Красная карточка
И. Кирш
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Магомедов
77
Сундуков
4
Шумахов
3
Кирш
17
Джапо
53
Котин
22
Юсупов
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
4-2-3-1
57
Селихов
97
Денисов
14
Абена
4
Дуарте
7
Мангаш
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Бонгонда
28
Зорин
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
19
Зинович
6
Мрезиг
6
Мрезиг
19
Зинович
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
17
Касинтура
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
8
Игнатов
28
Медина
28
Медина
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
1
Давид Волк
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
10
Маркиньос
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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