«Динамо» Махачкала – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 8 августа 2025 с коэффициентом 1.75

07 августа 2025 9:26
Динамо Мх - Акрон
08 авг. 2025, пятница 20:00 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
«Акрон» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

8 августа на «Анжи-Арене» в Махачкале состоится матч 4-го тура Премьер-лиги России между «Динамо Махачкала» и «Акроном». Обе команды стартовали в сезоне достаточно уверенно, особенно для коллективов, ещe недавно выступавших в Первой лиге. «Акрон» удивляет результативной игрой, а «Динамо Махачкала» делает ставку на оборонительную надeжность.

«Динамо» Махачкала

Команда Заура Хапова демонстрирует солидную оборонительную структуру. После поражения от «Спартака» в первом туре, «Динамо» не проигрывает три матча подряд, включая минимальные победы над «Пари НН» и «Ахматом» без пропущенных мячей. При этом атакующая эффективность остаeтся скромной – только 4 забитых мяча в 5 последних встречах. Гамид Агаларов остаeтся основным оружием в атаке, забив 2 мяча в 4 играх.

«Акрон»

Тольяттинский клуб проводит один из лучших стартов в элитном дивизионе за свою историю. Команда не проигрывает в текущем сезоне Премьер-лиги и поражает стабильностью в атаке: 11 голов в 5 последних матчах во всех турнирах. Особенно впечатляют результаты в выездных играх, включая разгром «Сочи» со счeтом 4:0. Жилсон Тавареш остаeтся главной ударной силой, отличившись дважды в трeх матчах чемпионата. При этом «Акрон» надeжен и в обороне: только 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч.

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

  • 2 победы в 3 последних официальных матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито и 0.80 пропущено за 5 последних игр
  • Победы в двух матчах подряд с «сухим» счeтом
  • Гамид Агаларов – 2 гола в 4 матчах

«Акрон»

  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • В среднем: 2.20 гола забито и 0.60 пропущено за 5 последних игр
  • Обязательно забивает в 10 последних матчах Премьер-лиги
  • 4:0 в гостях против «Сочи» в последнем выездном матче

Личные встречи
0% (0)
43% (3)
57% (4)
4
Забитых мячей
10
0.57
В среднем за матч
1.43
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо Мх
1 : 1
08.08.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Акрон
1 : 0
02.05.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
1 : 1
26.10.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 32 тур
Акрон
3 : 1
12.05.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 1
08.10.2023
Акрон
Россия. Первая лига, 24 тур
Акрон
2 : 0
26.03.2023
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 8 тур
Динамо Мх
1 : 1
04.09.2022
Акрон
Показать все

Прогноз на матч

У «Акрона» лучше поставлена игра в атаке, что делает команду фаворитом по текущей форме. Однако «Динамо Махачкала» уверенно играет дома и показывает надeжность в обороне. В матче ожидается осторожное начало, где хозяева будут сдерживать атакующий потенциал гостей. Несмотря на доминирование «Акрона» по результативности, встреча может развиваться по низовому сценарию, с небольшим количеством моментов у ворот. Вероятнее всего, «Акрон» не проиграет и отличится минимум один раз.

Рекомендованные ставки:

  • «Акрон» не проиграет и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Акрона» больше 0.5 – коэффициент 1.42

1.75
«Акрон» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Мх
Рекомендуем
18+
