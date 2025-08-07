8 августа на «Анжи-Арене» в Махачкале состоится матч 4-го тура Премьер-лиги России между «Динамо Махачкала» и «Акроном». Обе команды стартовали в сезоне достаточно уверенно, особенно для коллективов, ещe недавно выступавших в Первой лиге. «Акрон» удивляет результативной игрой, а «Динамо Махачкала» делает ставку на оборонительную надeжность.

«Динамо» Махачкала

Команда Заура Хапова демонстрирует солидную оборонительную структуру. После поражения от «Спартака» в первом туре, «Динамо» не проигрывает три матча подряд, включая минимальные победы над «Пари НН» и «Ахматом» без пропущенных мячей. При этом атакующая эффективность остаeтся скромной – только 4 забитых мяча в 5 последних встречах. Гамид Агаларов остаeтся основным оружием в атаке, забив 2 мяча в 4 играх.

«Акрон»

Тольяттинский клуб проводит один из лучших стартов в элитном дивизионе за свою историю. Команда не проигрывает в текущем сезоне Премьер-лиги и поражает стабильностью в атаке: 11 голов в 5 последних матчах во всех турнирах. Особенно впечатляют результаты в выездных играх, включая разгром «Сочи» со счeтом 4:0. Жилсон Тавареш остаeтся главной ударной силой, отличившись дважды в трeх матчах чемпионата. При этом «Акрон» надeжен и в обороне: только 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч.

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

2 победы в 3 последних официальных матчах

В среднем: 0.80 гола забито и 0.80 пропущено за 5 последних игр

Победы в двух матчах подряд с «сухим» счeтом

Гамид Агаларов – 2 гола в 4 матчах

«Акрон»

Не проигрывает 5 матчей подряд

В среднем: 2.20 гола забито и 0.60 пропущено за 5 последних игр

Обязательно забивает в 10 последних матчах Премьер-лиги

4:0 в гостях против «Сочи» в последнем выездном матче

Прогноз на матч

У «Акрона» лучше поставлена игра в атаке, что делает команду фаворитом по текущей форме. Однако «Динамо Махачкала» уверенно играет дома и показывает надeжность в обороне. В матче ожидается осторожное начало, где хозяева будут сдерживать атакующий потенциал гостей. Несмотря на доминирование «Акрона» по результативности, встреча может развиваться по низовому сценарию, с небольшим количеством моментов у ворот. Вероятнее всего, «Акрон» не проиграет и отличится минимум один раз.

Рекомендованные ставки: