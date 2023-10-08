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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Акрон
Динамо Мх - Акрон: обзор матча 08 октября 2023
Динамо Мх
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
70'
Н. Анджелкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Акрон
Желтая карточка
С. Сердеров
90'
+5
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Абдуллахи
80'
78'
Желтая карточка
С. Макаров
Замена
А. Сандрачук
️️️️
С. Кагермазов
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Н. Анджелкович
68'
Замена
Е. Песегов
️️️️
А. Погосов
68'
Замена
А. Килин
️️️️
А. Эльдарушев
61'
Замена
️️️️
В. Галкин
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Костюков
59'
46'
Замена
А. Понсе
️️️️
Р. Апеков
Желтая карточка
М. Костюков
45'
+1
24'
Желтая карточка
Р. Апеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-3-2-2
1
Волк
34
Храмцов
99
Алибеков
5
Ковачевич
13
Кагермазов
10
Лисакович
4
Шумахов
22
Юсупов
47
Глушков
17
Касинтура
77
Костюков
4-1-1-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Анджелкович
19
Бокоев
15
Данилкин
6
Макаров
27
Чудин
24
Погосов
90
Галкин
11
Апеков
11
Эльдарушев
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
Лисакович
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
Лисакович
Абдуллахи
9
Магомедов
9
Магомедов
Абдуллахи
77
Костюков
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Костюков
24
Погосов
7
Песегов
7
Песегов
24
Погосов
11
Эльдарушев
18
Килин
18
Килин
11
Эльдарушев
11
Апеков
9
Понсе
9
Понсе
11
Апеков
Остались в запасе
Динамо Мх
Акрон
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Динамо Мх - Акрон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Сергей Осипов (Смоленск)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Анжи-Арена
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