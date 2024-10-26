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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Акрон
Динамо Мх - Акрон: обзор матча 26 октября 2024
Динамо Мх
26.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
68'
Г. Агаларов
90+3'
В. Хубулов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Акрон
Желтая карточка
С. Кагермазов
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Хубулов
Пас отдал
С. Лончар
90'
+2
Желтая карточка
С. Бакаев
Желтая карточка
З. Юсупов
90'
+2
89'
Замена
М. Чибота
️️️️
П. Витор
Замена
З. Юсупов
️️️️
Э. Касинтура
85'
Замена
К. Зинович
️️️️
Г. Агаларов
85'
84'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
М. Кузьмин
76'
Замена
В. Хубулов
️️️️
К. Данилин
76'
Замена
С. Бакаев
️️️️
С. Грибов
Замена
Я. Джапо
️️️️
Т. Сундуков
70'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
М. Хоссейннеджад
70'
ГОЛ! 1:0!
Г. Агаларов
Пас отдал
М. Хоссейннеджад
68'
41'
Желтая карточка
С. Лончар
Желтая карточка
Г. Агаларов
41'
Замена
Н. Котин
️️️️
Д. Табидзе
20'
Травма
Д. Табидзе
19'
9'
Желтая карточка
К. Данилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Волк
17
Пальцев
13
Кагермазов
77
Сундуков
4
Шумахов
6
Мрезиг
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
3-2-3-2
13
Волков
26
Эсковаль
3
Витор
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
23
Данилин
71
Пестряков
6
Кузьмин
7
Беншимоль
53
Грибов
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
5
Табидзе
53
Котин
53
Котин
5
Табидзе
17
Касинтура
22
Юсупов
22
Юсупов
17
Касинтура
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
3
Витор
13
Чибота
13
Чибота
3
Витор
53
Грибов
17
Бакаев
17
Бакаев
53
Грибов
6
Кузьмин
99
Тимошенко
99
Тимошенко
6
Кузьмин
Остались в запасе
Динамо Мх
Акрон
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо Мх - Акрон
3
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
14
Офсайды
5
0
Количество передач
283
375
Сейвы
1
1
Точность передач %
55
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; АVAR – Сергей Иванов
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Неценко)
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