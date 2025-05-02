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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Динамо Мх
Акрон - Динамо Мх: обзор матча 02 мая 2025
Акрон
02.05.2025, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мх
74'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Динамо Мх
88'
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Алибеков
88'
Замена
К. Помешкин
️️️️
Т. Сундуков
Замена
К. Данилин
️️️️
Беншимоль
86'
Желтая карточка
Беншимоль
85'
85'
Желтая карточка
М. Алибеков
83'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
У. Мрезиг
83'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
К. Зинович
Замена
М. Бокоев
️️️️
И. Джаковац
79'
Желтая карточка
К. Савичев
78'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Беншимоль
74'
72'
Желтая карточка
Т. Сундуков
Замена
В. Хубулов
️️️️
С. Бакаев
62'
Замена
С. Лончар
️️️️
М. Кузьмин
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
6
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-1-1-3-2
78
Васютин
24
Неделчару
26
Эсковаль
4
Савичев
5
Джурасович
35
Джаковац
6
Кузьмин
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
7
Беншимоль
3-4-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
99
Алибеков
77
Сундуков
21
Аззи
21
Джабраилов
6
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
19
Зинович
25
Агаларов
35
Джаковац
19
Бокоев
19
Бокоев
35
Джаковац
6
Кузьмин
15
Лончар
15
Лончар
6
Кузьмин
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
7
Беншимоль
23
Данилин
23
Данилин
7
Беншимоль
77
Сундуков
96
Помешкин
96
Помешкин
77
Сундуков
6
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
6
Мрезиг
19
Зинович
9
Магомедов
9
Магомедов
19
Зинович
99
Алибеков
28
Сердеров
28
Сердеров
99
Алибеков
Остались в запасе
Акрон
Динамо Мх
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Акрон - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
14
Офсайды
0
2
Количество передач
338
350
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
71
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков, Коптев)
Новости команд
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Акрон
Динамо Мх
Реакция Генича на увольнение тренера «Акрона»
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