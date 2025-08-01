В субботу, 2 августа, в 3-м туре российской Первой лиги сыграют «Урал» и «Родина». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 17:00 (мск).

«Урал»

В сезоне-2024/25 «Урал» занял 4-е место в Первой лиге. В переходных матчах за право играть в РПЛ клуб из Екатеринбурга проиграл «Ахмату» – 2:1 и 0:2.

Команда Мирослава Ромащенко располагается на 2-й позиции в Первой лиге сезона 2025/26, набрав 6 очков. «Урал» добыл 2 победы, разница мячей – 4:2.

Последние результаты «Урала»:

«Родина»

В Первой лиге-2024/25 года команда финишировала на 7-й позиции. В 2 играх нового чемпионата «Родина» набрала 1 очко и занимает 16-е место в таблице.

Предыдущие результаты «Родины»:

27.07.25 «Родина» – «Спартак» Кострома – 0:3 Первая лига;

21.07.25 «Родина» – «Черноморец» – 1:1 Первая лига;

12.07.25 «Торпедо» М – «Родина» – 0:0 Товарищеская игра.

Очные встречи

04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2 Первая лига;

26.01.25 «Родина» – «Урал» – 2:2 Товарищеская игра;

04.11.24 «Урал» – «Родина» – 0:0 Первая лига;

13.03.24 «Родина» – «Урал» – 1:1, пен. 1:4 Кубок России;

30.01.23 «Урал» – «Родина» – 0:1 Товарищеская игра.

Прогноз на матч «Урал» – «Родина»

«Урал» не должен испытать проблем в матче с неудачно стартовавшей в новом сезоне «Родиной». Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 8.50.