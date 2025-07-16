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Прогноз на точный счёт матча «Брагантино» – «Сан-Паулу»: 17 июля 2025

16 июля 2025 10:29
Брагантино - Сан-Паулу
17 июл. 2025, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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6.40
Точный счёт 1:0 в пользу «Брагантино»
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17 июля на стадионе Эстадио Цикеро де Соуза Маркес состоится матч 14-го тура Бразильской Серии A, в котором встретятся «Брагантино» и «Сан-Паулу». Несмотря на высокие позиции «Брагантино» в чемпионате, «Сан-Паулу» не сдаeтся и, несмотря на трудности в последних играх, может создать проблемы на выезде. Однако «Брагантино» является фаворитом встречи, особенно на своeм поле, где команда показывает стабильные результаты.

«Брагантино»

«Брагантино» после 13 туров занимает 3-е место в таблице с 26 очками. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.20 гола за матч, а пропускает 0.80. Лучший бомбардир команды, Исидро Питта, забил 6 голов в 26 матчах. «Брагантино» продемонстрировал отличную форму в последних играх, выиграв 2 из 3 последних матчей, включая победу над «Коринтиансом» (2:1). Несмотря на сильную атаку, «Брагантино» не идеален в обороне, что даeт шанс соперникам на контратаки. Однако на своeм стадионе команда уверенно держится и не проигрывает в последних домашних играх.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» набрал 12 очков и находится на 15-й позиции в таблице. Команда столкнулась с трудностями в последних матчах, проиграв 4 из 5 последних встреч, включая матч против «Фламенго» (0:2). В последних 5 играх «Сан-Паулу» забивает в среднем 0.80 гола за матч, что является их основной проблемой, учитывая то, что они пропускают в среднем 2 гола за игру. В то время как оборона команды также не демонстрирует стабильности, нападение не справляется с высокой конкуренцией. В последнем матче с «Васко да Гама» (1:3) «Сан-Паулу» показал слабую игру, и предстоит серьeзная задача в предстоящей встрече с одним из лидеров чемпионата.

Факты о командах

«Брагантино»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропускает 0.80
  • Побеждает в 2 из 3 последних матчей
  • Хорошая форма в атаке, но иногда даeт слабые моменты в обороне
  • На своeм стадионе в последних матчах показывает стабильные результаты

«Сан-Паулу»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропускает 2.00
  • Не выигрывает в 4 из 5 последних матчей
  • Проблемы в атаке и нестабильная оборона
  • Несмотря на трудности, команда продолжает бороться и не сдаeтся

Личные встречи
30% (3)
40% (4)
30% (3)
10
Забитых мячей
12
1
В среднем за матч
1.2
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
1 : 1
20.11.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сан-Паулу
2 : 0
07.07.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
1 : 0
09.11.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
0 : 0
09.07.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
3 : 0
14.08.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 1
23.04.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 28 тур
Брагантино
1 : 0
25.10.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
1 : 2
05.07.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 28 тур
Брагантино
4 : 2
07.01.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
1 : 1
10.09.2020
Брагантино
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Прогноз на матч

«Брагантино» в хорошей форме и, играя на своeм стадионе, ожидает продолжение победной серии. Несмотря на слабости в обороне, команда уверена в атаке и будет доминировать в этом матче. «Сан-Паулу» будет стараться бороться, но их атакующие проблемы и нестабильность в обороне скорее всего приведут к очередному поражению. Ожидаем, что «Брагантино» возьмeт три очка и победит с минимальным преимуществом, так как оборона «Сан-Паулу» будет уязвима для атакующих действий «Брагантино».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Брагантино»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Брагантино» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

6.40
Точный счёт 1:0 в пользу «Брагантино»
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Брагантино
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