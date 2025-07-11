12 июля на легендарной «Маракане» состоится матч 13-го тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Сан-Паулу». Хозяева идут на первом месте и подходят к матчу в отличной форме, тогда как гости находятся внизу таблицы и переживают непростой отрезок.

«Фламенго»

«Фламенго» проводит мощный сезон: клуб лидирует в Серии A, одержал 7 побед в 11 матчах и забил больше всех – 24 мяча. Команда не проигрывает в 4 турах подряд и на своeм поле демонстрирует атакующую мощь, как это было в недавнем разгроме «Форталезы» со счeтом 5:0. Джорджиан де Арраскаэта продолжает лидировать в атаке, набрав 11 голов. При этом оборона выглядит надeжно – 4 «сухих» матча подряд в чемпионате.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» идeт 14-м и проиграл три последних матча чемпионата. Несмотря на наличие результативного Андре Силвы, команда пропускает слишком много – 9 голов в пяти последних встречах. Проблемы в обороне усугубляются тем, что даже при забитых мячах результата это не приносит. Последнее поражение от «Васко да Гамы» (1:3) лишь подтвердило нестабильность коллектива.

Факты о командах

«Фламенго»

Не проигрывает в 4 последних турах Серии A

13 забитых мячей за 5 последних матчей

4 матча без пропущенных в чемпионате подряд

«Сан-Паулу»

3 поражения подряд в Серии A

Пропускает в каждом из 8 последних матчей

В среднем 1.8 пропущенных гола за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч

Сложно представить, что нынешний «Сан-Паулу» способен сдержать мощную атаку «Фламенго», особенно на выезде. При этом гости регулярно забивают, а хозяева не безупречны в защите. Ожидается уверенная победа лидера, но с пропущенным мячом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Фламенго»

Рекомендованные ставки: