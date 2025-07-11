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Прогноз на точный счёт матча «Фламенго» – «Сан-Паулу»: Серия A, 12 июля 2025

11 июля 2025 9:41
Фламенго - Сан-Паулу
12 июл. 2025, суббота 22:30 | Бразилия. Серия А, 13 тур
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7.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Фламенго»
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12 июля на легендарной «Маракане» состоится матч 13-го тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Сан-Паулу». Хозяева идут на первом месте и подходят к матчу в отличной форме, тогда как гости находятся внизу таблицы и переживают непростой отрезок.

«Фламенго»

«Фламенго» проводит мощный сезон: клуб лидирует в Серии A, одержал 7 побед в 11 матчах и забил больше всех – 24 мяча. Команда не проигрывает в 4 турах подряд и на своeм поле демонстрирует атакующую мощь, как это было в недавнем разгроме «Форталезы» со счeтом 5:0. Джорджиан де Арраскаэта продолжает лидировать в атаке, набрав 11 голов. При этом оборона выглядит надeжно – 4 «сухих» матча подряд в чемпионате.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» идeт 14-м и проиграл три последних матча чемпионата. Несмотря на наличие результативного Андре Силвы, команда пропускает слишком много – 9 голов в пяти последних встречах. Проблемы в обороне усугубляются тем, что даже при забитых мячах результата это не приносит. Последнее поражение от «Васко да Гамы» (1:3) лишь подтвердило нестабильность коллектива.

Факты о командах

«Фламенго»

  • Не проигрывает в 4 последних турах Серии A
  • 13 забитых мячей за 5 последних матчей
  • 4 матча без пропущенных в чемпионате подряд

«Сан-Паулу»

  • 3 поражения подряд в Серии A
  • Пропускает в каждом из 8 последних матчей
  • В среднем 1.8 пропущенных гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
32% (8)
32% (8)
36% (9)
33
Забитых мячей
29
1.32
В среднем за матч
1.16
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 0
12.07.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
1 : 0
04.08.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
1 : 0
07.12.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
1 : 1
14.08.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
0 : 2
07.08.2022
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
3 : 1
17.04.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сан-Паулу
0 : 4
14.11.2021
Фламенго
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
5 : 1
25.07.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
2 : 1
26.02.2021
Фламенго
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
1 : 4
01.11.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
0 : 0
29.09.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
1 : 1
05.05.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сан-Паулу
2 : 2
04.11.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
0 : 1
19.07.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
2 : 0
22.10.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 11 тур
Фламенго
2 : 0
02.07.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
0 : 0
01.10.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 9 тур
Фламенго
2 : 2
19.06.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
2 : 1
23.08.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
10.05.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
2 : 2
25.09.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
0 : 2
18.05.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
2 : 0
14.11.2013
Фламенго
Бразилия. Серия А, 15 тур
Фламенго
0 : 0
18.08.2013
Сан-Паулу
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Прогноз на матч

Сложно представить, что нынешний «Сан-Паулу» способен сдержать мощную атаку «Фламенго», особенно на выезде. При этом гости регулярно забивают, а хозяева не безупречны в защите. Ожидается уверенная победа лидера, но с пропущенным мячом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Фламенго»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Фламенго» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Фламенго» больше 2.5 – коэффициент 2.40

7.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Фламенго»
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Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Фламенго
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