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Прогноз на точный счет матча «Палмейрас» – «Ботафого»: Клубный чемпионат мира, 28 июня 2025

27 июня 2025 10:07
Палмейрас - Ботафого
28 июн. 2025, суббота 19:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
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28 июня на стадионе Lincoln Financial Field состоится матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира между двумя бразильскими клубами – «Палмейрасом» и «Ботафого». Обе команды хорошо знакомы друг с другом по внутреннему первенству, но теперь встречаются на международной арене, где цена ошибки значительно выше. По стилю игры коллективы разные, но их статистика и текущая форма позволяют ожидать конкурентный и упорный матч.

«Палмейрас»

Команда стабильно выступает на этом турнире: ничья с «Интером Майами» (2:2), победа над «Аль-Ахли» (2:0) и нулевая ничья с «Порту». «Палмейрас» не проигрывает уже три игры подряд в рамках КЧМ и демонстрирует солидный баланс между атакой и обороной. В последних пяти матчах команда забила 11 голов – в среднем 2.20 за игру, при этом пропустила всего 4 (0.80 за матч). Особенно уверенно «Палмейрас» действует дома и при равных по классу оппонентах. Команда любит контролировать мяч и создавать давление через фланги.

«Ботафого»

У «Ботафого» путь к плей-офф получился более драматичным. Команда обыграла «ПСЖ» (1:0), но уступила «Атлетико» (0:1) и ранее – «Сиэтл Саундерс» (2:1). Несмотря на минимальные счета, команда показывает неплохую реализацию: 7 голов в 5 последних матчах (1.40 в среднем), пропустив также 4 мяча. Клуб умеет выжидать шанс и играть вторым номером, что может стать преимуществом в матче против атакующего «Палмейраса». В обороне команда надeжна и пропускает не более одного гола в большинстве матчей.

Факты о командах:

«Палмейрас»

  • Не проигрывает в 3 матчах КЧМ подряд
  • В среднем 2.20 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите (5 последних матчей)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Ботафого»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите (5 последних матчей)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
48% (10)
19% (4)
33% (7)
29
Забитых мячей
23
1.38
В среднем за матч
1.1
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Палмейрас
0 : 0
30.03.2025
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Бразилия. Серия А, 36 тур
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1 : 3
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Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
1 : 0
18.07.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
3 : 4
02.11.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
0 : 1
25.06.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Ботафого
1 : 3
04.10.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 10 тур
Палмейрас
4 : 0
10.06.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
1 : 1
02.02.2021
Ботафого
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
2 : 1
08.10.2020
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 25 тур
Палмейрас
1 : 0
13.10.2019
Ботафого
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 1
25.05.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
2 : 0
23.08.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
1 : 1
17.04.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Палмейрас
2 : 0
28.11.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
1 : 2
03.08.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 0
20.11.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
3 : 1
01.08.2016
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
0 : 1
09.10.2014
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас
0 : 2
29.05.2014
Ботафого
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Прогноз на матч «Палмейрас» – «Ботафого»

Форма «Палмейраса» внушает доверие: команда уверенно проходит групповой этап, стабильно забивает и не проваливается в защите. «Ботафого» показал, что может быть опасен и при игре без мяча, но его эффективность будет зависеть от реализации немногочисленных моментов. Матч должен пройти в сдержанном ключе, без обилия голов, но с преимуществом «Палмейраса» за счeт большего контроля и атакующего потенциала.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Палмейраса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Палмейраса» – коэффициент 6.20
  • Победа «Палмейраса» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Ботафого Палмейрас
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