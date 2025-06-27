28 июня на стадионе Lincoln Financial Field состоится матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира между двумя бразильскими клубами – «Палмейрасом» и «Ботафого». Обе команды хорошо знакомы друг с другом по внутреннему первенству, но теперь встречаются на международной арене, где цена ошибки значительно выше. По стилю игры коллективы разные, но их статистика и текущая форма позволяют ожидать конкурентный и упорный матч.

«Палмейрас»

Команда стабильно выступает на этом турнире: ничья с «Интером Майами» (2:2), победа над «Аль-Ахли» (2:0) и нулевая ничья с «Порту». «Палмейрас» не проигрывает уже три игры подряд в рамках КЧМ и демонстрирует солидный баланс между атакой и обороной. В последних пяти матчах команда забила 11 голов – в среднем 2.20 за игру, при этом пропустила всего 4 (0.80 за матч). Особенно уверенно «Палмейрас» действует дома и при равных по классу оппонентах. Команда любит контролировать мяч и создавать давление через фланги.

«Ботафого»

У «Ботафого» путь к плей-офф получился более драматичным. Команда обыграла «ПСЖ» (1:0), но уступила «Атлетико» (0:1) и ранее – «Сиэтл Саундерс» (2:1). Несмотря на минимальные счета, команда показывает неплохую реализацию: 7 голов в 5 последних матчах (1.40 в среднем), пропустив также 4 мяча. Клуб умеет выжидать шанс и играть вторым номером, что может стать преимуществом в матче против атакующего «Палмейраса». В обороне команда надeжна и пропускает не более одного гола в большинстве матчей.

Факты о командах:

«Палмейрас»

Не проигрывает в 3 матчах КЧМ подряд

В среднем 2.20 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите (5 последних матчей)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Ботафого»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 1.40 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите (5 последних матчей)

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Ботафого»

Форма «Палмейраса» внушает доверие: команда уверенно проходит групповой этап, стабильно забивает и не проваливается в защите. «Ботафого» показал, что может быть опасен и при игре без мяча, но его эффективность будет зависеть от реализации немногочисленных моментов. Матч должен пройти в сдержанном ключе, без обилия голов, но с преимуществом «Палмейраса» за счeт большего контроля и атакующего потенциала.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Палмейраса».

Рекомендованные ставки: