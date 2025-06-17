18 июня на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 12-го тура Высшей лиги Белоруссии между третьей командой чемпионата – «Динамо Минск» и седьмой – «Неманом». Обе команды подходят к игре в отличной форме, что создаeт интригу и делает матч важным с турнирной точки зрения.

«Динамо Минск»

«Динамо Минск» показывает стабильную и результативную игру. Команда одержала четыре победы подряд в чемпионате, включая выездную над «Слуцком» (1:0) и домашнюю над «Нафтаном» (1:0). В последних пяти матчах динамовцы забили 8 голов и пропустили лишь 4, в среднем – 1.6 забитых и 0.8 пропущенных мяча за игру. Особенно уверенно команда играет в обороне: 3 «сухих» матча подряд подтверждают надeжность защитных порядков. Кроме того, «Динамо Минск» забивает в 8 матчах кряду, что говорит о стабильной атакующей форме.

Команда уверенно действует как на своeм поле, так и в гостях, варьируя стиль в зависимости от соперника. Сильные фланги, дисциплина в центре и прагматичный подход в атаке позволяют решать задачи без лишнего риска.

«Неман»

«Неман» также набрал приличный ход, выиграв три выездных матча подряд в Высшей лиге, а в последнем туре разгромил БАТЭ со счeтом 5:1. Команда в пяти последних матчах забила 13 голов (2.6 в среднем за игру) и пропустила 4 мяча. Состав укомплектован достаточно качественно для того, чтобы конкурировать с топ-клубами лиги. Несмотря на поражение от «Славии Мозырь» (1:2), «Неман» стабильно забивает – уже 5 матчей подряд.

При этом оборона остаeтся уязвимой: в трeх последних матчах команда неизменно пропускала. Против мощной атакующей системы «Динамо» это может сыграть решающую роль.

Факты о командах:

«Динамо Минск»

Побеждает в 4 матчах подряд

В среднем 1.6 гола за матч, 0.8 – пропущенных

Не пропускает в 3 играх кряду

Забивает в 8 матчах подряд

«Неман»

Побеждает в 3 последних выездных матчах

В среднем 2.6 гола за матч, 0.8 – пропущенных

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 3 последних играх

Личные встречи 64% (25) 13% (5) 23% (9) 46 Забитых мячей 24 1.18 В среднем за матч 0.62 3:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Кубок, 1/8 финала Динамо Мн 0 : 2 Неман Суперкубок Беларуси, Финал Неман 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 28 тур Неман 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 13 тур Динамо Мн 2 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Динамо Мн 2 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Неман 1 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Динамо Мн 2 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Неман 2 : 3 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Динамо Мн 2 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Неман 1 : 2 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Неман 1 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Динамо Мн 2 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Неман 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Динамо Мн 0 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Динамо Мн 1 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Неман 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 19 тур Неман 0 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 4 тур Динамо Мн 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 28 тур Неман 2 : 3 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 13 тур Динамо Мн 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 14 тур Динамо Мн 2 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 1 тур Неман 1 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 13 тур Неман 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 2 тур Динамо Мн 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 29 тур Динамо Мн 1 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 24 тур Неман 0 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 22 тур Неман 3 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 11 тур Динамо Мн 0 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 23 тур Динамо Мн 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 18 тур Динамо Мн 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 7 тур Неман 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 25 тур Неман 1 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 18 тур Неман 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 7 тур Динамо Мн 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 30 тур Динамо Мн 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 14 тур Динамо Мн 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 3 тур Неман 0 : 1 Динамо Мн Чемпионат Белоруссии, 18 тур Динамо Мн 2 : 0 Неман Чемпионат Белоруссии, 5 тур Неман 0 : 0 Динамо Мн

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Неман»

Обе команды в хорошей форме, но «Динамо Минск» выглядит более сбалансированной. Команда надeжнее в обороне, играет дома и демонстрирует высокую концентрацию в концовках. «Неман» может забить, но едва ли уйдeт без поражения. Вероятен осторожный старт и активизация во втором тайме.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки: