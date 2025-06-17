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Прогноз на точный счёт матча «Динамо Минск» – «Неман»: Беларусь, Высшая лига, 18 июня 2025

17 июня 2025 10:32
Динамо Мн - Неман
18 июн. 2025, среда 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 3 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Минск»
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18 июня на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 12-го тура Высшей лиги Белоруссии между третьей командой чемпионата – «Динамо Минск» и седьмой – «Неманом». Обе команды подходят к игре в отличной форме, что создаeт интригу и делает матч важным с турнирной точки зрения.

«Динамо Минск»

«Динамо Минск» показывает стабильную и результативную игру. Команда одержала четыре победы подряд в чемпионате, включая выездную над «Слуцком» (1:0) и домашнюю над «Нафтаном» (1:0). В последних пяти матчах динамовцы забили 8 голов и пропустили лишь 4, в среднем – 1.6 забитых и 0.8 пропущенных мяча за игру. Особенно уверенно команда играет в обороне: 3 «сухих» матча подряд подтверждают надeжность защитных порядков. Кроме того, «Динамо Минск» забивает в 8 матчах кряду, что говорит о стабильной атакующей форме.

Команда уверенно действует как на своeм поле, так и в гостях, варьируя стиль в зависимости от соперника. Сильные фланги, дисциплина в центре и прагматичный подход в атаке позволяют решать задачи без лишнего риска.

«Неман»

«Неман» также набрал приличный ход, выиграв три выездных матча подряд в Высшей лиге, а в последнем туре разгромил БАТЭ со счeтом 5:1. Команда в пяти последних матчах забила 13 голов (2.6 в среднем за игру) и пропустила 4 мяча. Состав укомплектован достаточно качественно для того, чтобы конкурировать с топ-клубами лиги. Несмотря на поражение от «Славии Мозырь» (1:2), «Неман» стабильно забивает – уже 5 матчей подряд.

При этом оборона остаeтся уязвимой: в трeх последних матчах команда неизменно пропускала. Против мощной атакующей системы «Динамо» это может сыграть решающую роль.

Факты о командах:

«Динамо Минск»

  • Побеждает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за матч, 0.8 – пропущенных
  • Не пропускает в 3 играх кряду
  • Забивает в 8 матчах подряд

«Неман»

  • Побеждает в 3 последних выездных матчах
  • В среднем 2.6 гола за матч, 0.8 – пропущенных
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних играх

Личные встречи
64% (25)
13% (5)
23% (9)
46
Забитых мячей
24
1.18
В среднем за матч
0.62
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
0 : 2
01.03.2025
Неман
Суперкубок Беларуси, Финал
Неман
0 : 2
22.02.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
0 : 0
11.11.2024
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
2 : 1
23.06.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
17.09.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Неман
1 : 0
29.04.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
2 : 0
06.11.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Неман
2 : 3
31.08.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
2 : 0
20.11.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Неман
1 : 2
28.06.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
01.08.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
2 : 0
16.04.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Неман
0 : 1
01.09.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
0 : 1
26.04.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо Мн
1 : 0
02.09.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 2
28.04.2018
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Неман
0 : 1
20.08.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
1 : 0
22.04.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 3
06.11.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
0 : 1
20.06.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
2 : 0
12.07.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
1 : 1
11.04.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Неман
0 : 2
15.06.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
1 : 0
06.04.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 2
02.11.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
0 : 1
22.09.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
3 : 1
01.09.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
0 : 2
31.05.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
1 : 0
02.09.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
1 : 1
08.07.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Неман
0 : 0
29.04.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 2
17.09.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
0 : 2
24.07.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
0 : 1
30.04.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Динамо Мн
1 : 0
31.10.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
1 : 0
13.06.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
0 : 1
14.04.2010
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 18 тур
Динамо Мн
2 : 0
13.09.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 5 тур
Неман
0 : 0
02.05.2009
Динамо Мн
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Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Неман»

Обе команды в хорошей форме, но «Динамо Минск» выглядит более сбалансированной. Команда надeжнее в обороне, играет дома и демонстрирует высокую концентрацию в концовках. «Неман» может забить, но едва ли уйдeт без поражения. Вероятен осторожный старт и активизация во втором тайме.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо Минск» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Победа «Динамо Минск» – коэффициент 1.95

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо Минск»
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Автор: Миронов Николай
Клубный чемпионат мира Неман Динамо Мн
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1 : 1
1.72
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победа Интера
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3 : 1
1.75
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