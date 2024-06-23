Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Неман
Динамо Мн - Неман: обзор матча 23 июня 2024
Динамо Мн
23.06.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Неман
38'
П. Седько (П)
83'
Т. Мельниченко
72'
Г. Алыкулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Неман
88'
Замена
А. Якимов
️️️️
Г. Алыкулов
ГОЛ! 2:1!
Т. Мельниченко
Пас отдал
И. Школик
83'
83'
Замена
А. Легчилин
️️️️
Е. Зубович
Замена
В. Хващинский
️️️️
Р. Адеола
80'
Замена
И. Школик
️️️️
Н. Демченко
73'
Замена
В. Пигас
️️️️
Р. Бегунов
73'
72'
ГОЛ! 1:1!
Г. Алыкулов
Пас отдал
Е. Зубович
Замена
А. Сачивко
️️️️
П. Седько
71'
68'
Замена
А. Лаврик
️️️️
И. Кухарчик
67'
Замена
П. Савицкий
️️️️
Л. Гвет
65'
Красная карточка
И. Садовничий
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Седько
38'
36'
Желтая карточка
И. Садовничий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
80
Леонард Гвет
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
78
Артем Соколовский
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-1-1-2-2
21
Лапоухов
66
Политевич
5
Гаврилович
67
Бегунов
8
Селява
7
Быков
26
Седько
8
Демченко
23
Мельниченко
7
Адеола
4-1-2-1-2
1
Белов
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
8
Кухарчик
15
Евдокимов
11
Алыкулов
17
Зубович
80
Гвет
26
Седько
20
Сачивко
20
Сачивко
26
Седько
67
Бегунов
32
Пигас
32
Пигас
67
Бегунов
8
Демченко
20
Школик
20
Школик
8
Демченко
7
Адеола
10
Хващинский
10
Хващинский
7
Адеола
8
Кухарчик
55
Лаврик
55
Лаврик
8
Кухарчик
11
Алыкулов
24
Якимов
24
Якимов
11
Алыкулов
17
Зубович
46
Легчилин
46
Легчилин
17
Зубович
80
Гвет
88
Савицкий
88
Савицкий
80
Гвет
Остались в запасе
Динамо Мн
Неман
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Артур Малиевский
ВР
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо Мн - Неман
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Новости команд
Все
Динамо Мн
Неман
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:16
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Нафтан» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «Динамо Минск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:16
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
10:52
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+