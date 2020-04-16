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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Неман
Динамо Мн - Неман: обзор матча 16 апреля 2020
Динамо Мн
16.04.2020, четверг, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Неман
72'
M. Goropevsek
90+4'
Е. Шикавка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Неман
ГОЛ! 2:0!
Е. Шикавка
90'
+4
Замена
Д. Бородин
️️️️
В. Климович
90'
+3
83'
Замена
В. Жуковский
️️️️
А. Якимов
77'
Желтая карточка
D. Stojković
73'
Замена
В. Яцкевич
️️️️
Г. Рассадкин
ГОЛ! 1:0!
M. Goropevsek
Пас отдал
В. Климович
72'
Желтая карточка
M. Goropevsek
70'
Замена
M. Goropevsek
️️️️
К. Бручич
63'
Желтая карточка
A. Sukhotsky
56'
Желтая карточка
M. Pavlovski
49'
Желтая карточка
В. Климович
45'
+1
19'
Желтая карточка
Г. Рассадкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
88
Marko Pavlovski
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
45
Зоран Марушич
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Никита Демченко
ЦФ
Неман
78
Егор Хвалько
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
3-2-4-1
41
Плотников
3
Швецов
0
2
Бручич
6
Динга
23
88
17
Бахар
9
Шикавка
23
Олехнович
17
Климович
3-2-3-3
3
Мурачев
21
Слабашевич
8
Кантария
4
Васильев
28
24
Якимов
28
Забелин
45
Марушич
92
Кадымян
88
Рассадкин
91
Дударь
2
Бручич
0
0
2
Бручич
17
Климович
9
Бородин
9
Бородин
17
Климович
88
Рассадкин
15
Яцкевич
15
Яцкевич
88
Рассадкин
24
Якимов
11
Жуковский
11
Жуковский
24
Якимов
Остались в запасе
Динамо Мн
Неман
47
Михаил Козлов
ОП
25
Константин Руденок
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Владислав Ложкин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Никита Демченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
78
Егор Хвалько
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
19
Сергей Курганский
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
25
Константин Руденок
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Владислав Ложкин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
8
Никита Демченко
ЦФ
Остались в запасе
78
Егор Хвалько
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
19
Сергей Курганский
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо Мн - Неман
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
Динамо
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