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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Динамо Мн
Неман - Динамо Мн: обзор матча 01 августа 2020
Неман
01.08.2020, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мн
50'
D. Stojković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Динамо Мн
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
З. Марушич
82'
74'
Замена
М. Козлов
️️️️
В. Климович
Замена
М. Яблонский
️️️️
Г. Кадымян
71'
69'
Замена
С. Матвейчик
️️️️
А. Бацула
Желтая карточка
D. Stojković
65'
65'
Желтая карточка
A. Rios
Желтая карточка
Г. Кантария
63'
58'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
S.
Замена
Г. Кантария
️️️️
В. Жуковский
56'
ГОЛ! 1:0!
D. Stojković
50'
43'
Желтая карточка
И. Бахар
Желтая карточка
А. Легчилин
43'
Желтая карточка
А. Слабашевич
30'
20'
Желтая карточка
I. Shitov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
96
Silas
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Неман
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
Динамо Мн
1
Даниил Шапко
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
37
Роман Давискиба
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
3-5-3
4
Васильев
28
21
Слабашевич
24
Якимов
28
Забелин
32
Марушич
11
Жуковский
46
Легчилин
97
По
92
Кадымян
91
Дударь
3-2-2-2
1
Помазан
6
Динга
4
0
0
29
Бацула
23
Олехнович
17
Бахар
17
Климович
96
11
Жуковский
8
Кантария
8
Кантария
11
Жуковский
92
Кадымян
78
Яблонский
78
Яблонский
92
Кадымян
32
Марушич
88
Рассадкин
88
Рассадкин
32
Марушич
17
Климович
47
Козлов
47
Козлов
17
Климович
29
Бацула
3
Матвейчик
3
Матвейчик
29
Бацула
96
9
Шикавка
9
Шикавка
96
Остались в запасе
Неман
Динамо Мн
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Даниил Шапко
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
5
Роман Вегеря
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Неман - Динамо Мн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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