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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Динамо Мн
Неман - Динамо Мн: обзор матча 28 июня 2021
Неман
28.06.2021, понедельник, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
80'
Р. Грибовский
7'
А. Путило
17'
А. Путило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Динамо Мн
86'
Замена
М. Швецов
️️️️
А. Путило
ГОЛ! 1:2!
Р. Грибовский
80'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
В. Жуковский
78'
Замена
И. Бакланов
️️️️
А. Легчилин
74'
68'
Замена
Ж. По
️️️️
А. Мбенг
63'
Замена
М. Козлов
️️️️
В. Климович
60'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
Желтая карточка
А. Васильев
49'
Замена
А. Шукуров
️️️️
Ю. Козлов
46'
28'
Желтая карточка
Д. Динга
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Путило
Пас отдал
С. Матвейчик
Желтая карточка
А. Легчилин
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Путило
Пас отдал
А. Бацула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Неман
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
22
Иван Бакланов
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
37
Роман Давискиба
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-5-3
20
Садовничий
0
4
Васильев
10
Козлов
28
Забелин
11
Жуковский
49
Джигеро
46
Легчилин
19
Курганский
97
Пасевич
17
Зубович
4-1-2-3
1
Хаткевич
23
Наумов
6
Динга
3
Матвейчик
29
Бацула
8
Селява
14
Путило
7
Быков
17
Климович
11
Мбенг
25
Ложкин
46
Легчилин
22
Бакланов
22
Бакланов
46
Легчилин
10
Козлов
10
Шукуров
10
Шукуров
10
Козлов
11
Жуковский
9
Грибовский
9
Грибовский
11
Жуковский
17
Климович
47
Козлов
47
Козлов
17
Климович
14
Путило
3
Швецов
3
Швецов
14
Путило
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
11
Мбенг
97
По
97
По
11
Мбенг
Остались в запасе
Неман
Динамо Мн
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Антон Сучков
ЛВ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Денис Шпаковский
ВР
7
Душан Бакич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Антон Сучков
ЛВ
8
Emir Shigaybaev
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Денис Шпаковский
ВР
7
Душан Бакич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Неман - Динамо Мн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
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2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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