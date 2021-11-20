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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Неман
Динамо Мн - Неман: обзор матча 20 ноября 2021
Динамо Мн
20.11.2021, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Неман
5'
Ж. По
15'
Ж. По
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Неман
Замена
Д. Латыхов
️️️️
А. Путило
88'
Замена
И. Бахар
️️️️
Ж. По
83'
78'
Замена
A. Saroka
️️️️
Р. Грибовский
72'
Замена
️️️️
А. Сучков
Желтая карточка
Р. Давискиба
68'
68'
Замена
В. Жуковский
️️️️
А. Шукуров
67'
Желтая карточка
А. Якимов
Желтая карточка
А. Селява
57'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
46'
ГОЛ! 2:0!
Ж. По
Пас отдал
А. Путило
15'
ГОЛ! 1:0!
Ж. По
Пас отдал
А. Путило
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
29
Андрей Бацула
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Антон Сучков
ЦФ
20
Иван Садовничий
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Неман
78
Максим Яблонский
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
3-1-1-5
1
Хаткевич
3
Матвейчик
3
Швецов
23
Наумов
8
Селява
7
Быков
17
Климович
25
Ложкин
97
По
14
Путило
29
Бацула
3-2-5
0
14
Жимо
4
Васильев
49
Джигеро
24
Якимов
20
Садовничий
9
Грибовский
17
Зубович
10
Шукуров
91
Дударь
97
По
17
Бахар
17
Бахар
97
По
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
14
Путило
8
Латыхов
8
Латыхов
14
Путило
10
Шукуров
11
Жуковский
11
Жуковский
10
Шукуров
9
Грибовский
11
11
9
Грибовский
Остались в запасе
Динамо Мн
Неман
47
Михаил Козлов
ОП
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
78
Максим Яблонский
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
Остались в запасе
78
Максим Яблонский
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо Мн - Неман
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
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