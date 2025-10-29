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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Динамо Мн
Неман - Динамо Мн: обзор матча 29 октября 2025
Неман
29.10.2025, среда, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
Матч
Составы
Статистика
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Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Неман - Динамо Мн
Конец матча
90'
+1
Красная карточка
Ф. Абдуллахи
90'
+4'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Якимов
89'
Замена
М. Кравцов
️️️️
Ю. Клочков
86'
79'
Замена
К. Цепенков
️️️️
Е. Малашевич
75'
Желтая карточка
В. Калинин
Желтая карточка
Y. Gavrilov
71'
Замена
П. Савицкий
️️️️
Е. Зубович
65'
61'
Замена
М. Джимет
️️️️
К. Варданян
Желтая карточка
А. Легчилин
50'
Второй тайм
Желтая карточка
К. Кучинский
33'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
7
Юрий Клочков
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
32
Иван Коновалов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
88
Павел Савицкий
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
9
Vitinho
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
4-3-2-1
1
Белов
20
Садовничий
11
27
Шамурзаев
19
Кучинский
46
Легчилин
15
Евдокимов
24
Якимов
7
Клочков
9
Пушняков
17
Зубович
3-2-1-3-1
32
Коновалов
67
Бегунов
26
Калинин
33
Ибрахим
42
Абдуллахи
6
Мякиш
24
Вакулич
98
Подстрелов
8
Демченко
7
Малашевич
10
Варданян
17
Зубович
88
Савицкий
88
Савицкий
17
Зубович
24
Якимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
24
Якимов
7
Клочков
18
Кравцов
18
Кравцов
7
Клочков
10
Варданян
30
Джимет
30
Джимет
10
Варданян
7
Малашевич
37
Цепенков
37
Цепенков
7
Малашевич
Остались в запасе
Неман
Динамо Мн
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
9
Vitinho
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
14
Timur Minets
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
9
Vitinho
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Неман - Динамо Мн
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
- : -
08.08.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 0
01.08.2026
Неман
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
2 : 3
26.07.2026
Неман
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Солигорск
1 : 2
19.07.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Гомель
1 : 1
11.07.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
0 : 1
04.07.2026
Арсенал
Динамо Мн
Лига конференций, 3rd Qualifying Round
Брага
- : -
06.08.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
0 : 0
01.08.2026
Славия-Мозырь
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Мн
0 : 1
30.07.2026
Нефтчи
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
0 : 0
26.07.2026
МЛ Витебск
Лига конференций, 2 раунд
Нефтчи
2 : 4
22.07.2026
Динамо Мн
Лига конференций, 1 раунд
Силекс
0 : 1
16.07.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
Таблица
Команда
2
Динамо Мн
8
Неман
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
19
6
5
52
27
25
63
30
14
3
13
41
31
10
45
Полная таблица
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