9 июня на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе состоится матч 4-го тура квалификации чемпионата мира в зоне УЕФА между сборными Бельгии и Уэльса. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. Команды встречаются в ключевой игре за лидерство в группе: Бельгия пока нестабильна, а Уэльс уверенно удерживает первую строчку.

Бельгия

Сборная Бельгии подходит к матчу с 4 очками после трeх туров. В предыдущей игре «Красные дьяволы» сыграли вничью с Северной Македонией – 1:1. В последних пяти матчах бельгийцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за игру), но пропустили 6 (1.20 за игру). Команда испытывает сложности в организации атаки, несмотря на наличие опытного форварда Ромелу Лукаку, который продолжает быть главной угрозой у чужих ворот – 17 голов в 18 матчах.

В обороне у Бельгии также немало проблем: команда пропускает почти в каждом матче, включая не самые сильные команды. Последние пять матчей – это три поражения, одна победа и одна ничья. Важно отметить, что дома бельгийцы традиционно сильны и не проигрывают Уэльсу в последних семи играх.

Уэльс

Уэльс демонстрирует мощный старт в квалификации: 7 очков после трeх туров, 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2.20 за игру) и всего 3 пропущенных мяча (0.60 за матч). Команда уверенно разобралась с Лихтенштейном (3:0) в предыдущем туре и продолжает беспроигрышную серию из девяти матчей.

Атаку «драконов» ведeт Харри Уилсон, забивший 8 голов в 20 матчах. Уэльс показывает хорошее движение мяча, агрессивное давление и вариативность в атаке. В обороне команда стабильна и редко допускает позиционные ошибки, что позволяет минимизировать угрозы у собственных ворот.

Факты о командах

Бельгия

1 победа в последних 5 матчах

6 пропущенных и 5 забитых голов в последних 5 встречах

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Ромелу Лукаку – 17 голов в 18 матчах

Уэльс

Не проигрывает в 9 матчах подряд

11 забитых и 3 пропущенных в последних 5 встречах

Забивает в 4 матчах подряд

Харри Уилсон – 8 голов в 20 матчах

Личные встречи 40% (4) 40% (4) 20% (2) 15 Забитых мячей 12 1.5 В среднем за матч 1.2 4:3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Бельгия 4 : 3 Уэльс Лига наций, 5 тур Бельгия 2 : 1 Уэльс Лига наций, 3 тур Уэльс 1 : 1 Бельгия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур Уэльс 1 : 1 Бельгия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Бельгия 3 : 1 Уэльс Чемпионат Европы, 1/4 финала Уэльс 3 : 1 Бельгия Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 6 тур Уэльс 1 : 0 Бельгия Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 4 тур Бельгия 0 : 0 Уэльс Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Бельгия 1 : 1 Уэльс Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Уэльс 0 : 2 Бельгия

Прогноз на матч

Матч обещает быть напряжeнным: Бельгии необходима победа, чтобы вернуться в борьбу за первое место, в то время как Уэльс будет доволен даже ничьей. Сборная Уэльса сейчас демонстрирует более сбалансированный футбол, особенно на фоне нестабильной игры бельгийцев. Учитывая домашний фактор, Бельгия, вероятно, сможет отличиться, но против хорошо организованной обороны гостей ей будет непросто добиться победы. Ожидается упорная игра с минимальным преимуществом одного из соперников или ничейным результатом.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: