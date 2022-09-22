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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Уэльс
Бельгия - Уэльс: обзор матча 22 сентября 2022
Бельгия
22.09.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
2 : 1
Завершен
Уэльс
10'
К. Де Брюйне
37'
М. Батшуайи
50'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Уэльс
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
К. Де Брюйне
90'
+1
84'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
78'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Замена
Х. Ванакен
️️️️
Ю. Тилеманс
75'
Замена
Л. Опенда
️️️️
М. Батшуайи
65'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Я. Карраско
65'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Азар
65'
64'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Мур
64'
Замена
Д. Моррел
️️️️
М. Смит
59'
Желтая карточка
И. Ампаду
50'
ГОЛ! 2:1!
К. Мур
Пас отдал
Б. Джонсон
49'
Желтая карточка
К. Мефам
ГОЛ! 2:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
К. Де Брюйне
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
М. Батшуайи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
26
Мэтт Смит
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Том Кинг
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
2
Дебаст
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
15
Менье
8
Тилеманс
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
11
Карраско
23
Батшуайи
3-2-1-2-1
1
Хеннесси
5
Ампаду
16
Норрингтон-Дэвис
6
Родон
14
Робертс
2
Мефам
26
Смит
20
Джеймс
11
Джонсон
13
Мур
8
Тилеманс
20
Ванакен
20
Ванакен
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
10
Азар
10
Троссард
10
Троссард
10
Азар
23
Батшуайи
11
Опенда
11
Опенда
23
Батшуайи
11
Карраско
14
Мертенс
14
Мертенс
11
Карраско
26
Смит
16
Моррел
16
Моррел
26
Смит
13
Мур
11
Бэйл
11
Бэйл
13
Мур
16
Норрингтон-Дэвис
9
Робертс
9
Робертс
16
Норрингтон-Дэвис
Остались в запасе
Бельгия
Уэльс
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Том Кинг
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Том Кинг
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Бельгия - Уэльс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
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