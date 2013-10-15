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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Уэльс
Бельгия - Уэльс: обзор матча 15 октября 2013
Бельгия
15.10.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 1
Завершен
Уэльс
64'
К. Де Брюйне
88'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Уэльс
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
К. Беллами
87'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Х. Робсон-Кану
79'
Желтая карточка
К. Беллами
Замена
З. Баккали
️️️️
К. Миральяс
77'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Д. ван Бюйтен
71'
70'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Чёрч
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Лукаку
64'
Замена
Э. Азар
️️️️
Н. Шадли
58'
57'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
8
Крейг Беллами
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Боаз Майхилл
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
0
Даниэль Алфей
ЦЗ
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
22
Деклан Джон
ЦЗ
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
0
Ллойд Исгров
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
22
Джермейн Истер
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-1-2
1
Куртуа
15
Поконьоли
15
ван Бюйтен
3
Вермален
2
Алдервейрелд
19
Дембеле
6
Витсель
22
Шадли
7
Де Брюйне
11
Миральяс
9
Лукаку
4-3-3
1
Хеннесси
15
Ричардс
2
Гантер
19
Коллинс
3
Тэйлор
10
Рэмзи
0
Воган
8
Кинг
9
Робсон-Кану
23
Чёрч
8
Беллами
11
Миральяс
11
Баккали
11
Баккали
11
Миральяс
15
ван Бюйтен
5
Вертонген
5
Вертонген
15
ван Бюйтен
22
Шадли
10
Азар
10
Азар
22
Шадли
9
Робсон-Кану
8
Уилсон
8
Уилсон
9
Робсон-Кану
19
Коллинс
20
Уилсон
20
Уилсон
19
Коллинс
23
Чёрч
18
Воукс
18
Воукс
23
Чёрч
Остались в запасе
Бельгия
Уэльс
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
0
Даниэль Алфей
ЦЗ
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Боаз Майхилл
ВР
22
Деклан Джон
ЦЗ
0
Ллойд Исгров
ЦП
22
Джермейн Истер
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
0
Даниэль Алфей
ЦЗ
18
Оуэн Тудур-Джонс
ЦП
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
1
Боаз Майхилл
ВР
22
Деклан Джон
ЦЗ
0
Ллойд Исгров
ЦП
22
Джермейн Истер
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Бельгия - Уэльс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
1 : 0
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Король Бодуэн
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