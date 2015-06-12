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Евро-2024
Уэльс - Бельгия
Уэльс - Бельгия: обзор матча 12 июня 2015
Уэльс
12.06.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Бельгия
25'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Бельгия
Замена
Э. Кинг
️️️️
Х. Робсон-Кану
90'
+3
Замена
С. Воукс
️️️️
Г. Бэйл
87'
77'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Алдервейрелд
60'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
46'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
Д. Аллен
28'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Шон МакДональд
ОП
8
Энди Кинг
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
15
Ричардс
5
Честер
6
Уилльямс
3
Тэйлор
2
Гантер
10
Рэмзи
16
Ледли
7
Аллен
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
4-2-2-2
1
Куртуа
3
Ломбертс
18
Денайе
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
4
Наингголан
6
Витсель
7
Де Брюйне
10
Азар
20
Бентеке
14
Мертенс
9
Робсон-Кану
8
Кинг
8
Кинг
9
Робсон-Кану
11
Бэйл
18
Воукс
18
Воукс
11
Бэйл
2
Алдервейрелд
11
Карраско
11
Карраско
2
Алдервейрелд
14
Мертенс
9
Лукаку
9
Лукаку
14
Мертенс
Остались в запасе
Уэльс
Бельгия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Дэвид Воган
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Дэвид Воган
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Уэльс - Бельгия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Кардифф Сити
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