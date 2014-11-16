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Евро-2024
Бельгия - Уэльс
Бельгия - Уэльс: обзор матча 16 ноября 2014
Бельгия
16.11.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Уэльс
90'
+5
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
90'
+5
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Х. Робсон-Кану
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Мертенс
89'
73'
Желтая карточка
Д. Аллен
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Д. Ориги
73'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Н. Шадли
62'
46'
Желтая карточка
Д. Уильямс
46'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Коттерилл
33'
Желтая карточка
Д. Ледли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
22
Насер Шадли
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
16
Лоран Де Бок
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
4
Раджа Наингголан
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
20
Джейк Тэйлор
ЦП
10
Эмир Хьюс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
4-3-2-1
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Ломбертс
5
Вертонген
0
Ванден Борре
22
Шадли
8
Феллайни
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
17
Ориги
4-3-1-2
1
Хеннесси
6
Уилльямс
5
Честер
2
Гантер
3
Тэйлор
10
Рэмзи
16
Ледли
7
Аллен
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
17
Коттерилл
Мертенс
18
Янузай
18
Янузай
Мертенс
22
Шадли
20
Бентеке
20
Бентеке
22
Шадли
17
Ориги
14
Мертенс
14
Мертенс
17
Ориги
9
Робсон-Кану
10
Хьюс
10
Хьюс
9
Робсон-Кану
17
Коттерилл
13
Уильямс
13
Уильямс
17
Коттерилл
Остались в запасе
Бельгия
Уэльс
4
Раджа Наингголан
ЦП
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
16
Лоран Де Бок
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
20
Джейк Тэйлор
ЦП
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
4
Раджа Наингголан
ЦП
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
16
Лоран Де Бок
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
20
Джейк Тэйлор
ЦП
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Пол Дамметт
ЛЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
14
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Бельгия - Уэльс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Король Бодуэн
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