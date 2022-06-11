Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Уэльс - Бельгия
Уэльс - Бельгия: обзор матча 11 июня 2022
Уэльс
11.06.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа A4, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бельгия
87'
Б. Джонсон
51'
Ю. Тилеманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Бельгия
90'
+4
Замена
Л. Опенда
️️️️
А. Витсель
ГОЛ! 1:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
А. Рэмзи
87'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Х. Уилсон
74'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Г. Бэйл
73'
Замена
У. Бернс
️️️️
Б. Дэвис
73'
72'
Замена
Э. Азар
️️️️
К. Де Брюйне
72'
Замена
Д. Прат
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
69'
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
К. Робертс
62'
62'
Замена
Т. Азар
️️️️
Я. Карраско
61'
Желтая карточка
А. Теате
Желтая карточка
Д. Родон
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
М. Батшуайи
45'
+1
Желтая карточка
Я. Карраско
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Аллен
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
3-2-1-3
1
Хеннесси
2
Мефам
6
Родон
5
Ампаду
4
Дэвис
3
Уильямс
7
Аллен
20
Джеймс
11
Бэйл
8
Уилсон
3-3-3-1
1
Кастелс
15
Менье
3
Теате
4
Боята
19
Дендокер
6
Витсель
8
Тилеманс
10
Троссард
7
Де Брюйне
11
Карраско
23
Батшуайи
14
Робертс
16
Норрингтон-Дэвис
16
Норрингтон-Дэвис
14
Робертс
7
Аллен
10
Рэмзи
10
Рэмзи
7
Аллен
8
Уилсон
17
Колуилл
17
Колуилл
8
Уилсон
11
Бэйл
11
Джонсон
11
Джонсон
11
Бэйл
4
Дэвис
8
Бернс
8
Бернс
4
Дэвис
10
Троссард
26
Прат
26
Прат
10
Троссард
7
Де Брюйне
10
Азар
10
Азар
7
Де Брюйне
11
Карраско
16
Азар
16
Азар
11
Карраско
6
Витсель
11
Опенда
11
Опенда
6
Витсель
Остались в запасе
Уэльс
Бельгия
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уэльс - Бельгия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Уэльс
Бельгия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+