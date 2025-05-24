Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Гезтепе» – «Галатасарай»: Турция, Суперлига, 24 мая 2025

24 мая 2025 12:49
Гезтепе - Галатасарай
24 мая 2025, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 37 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Галатасарая»
Сделать ставку

24 мая в Измире на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 37-го тура Суперлиги Турции. «Гезтепе», стабильно играющий дома, примет грозный «Галатасарай», уверенно идущий к чемпионству. Это противостояние обещает быть насыщенным и результативным: обе команды активно забивают, но уровень классов различается заметно.

«Гезтепе»

Коллектив из Измира демонстрирует атакующий футбол – за последние пять матчей команда забила 10 мячей, а в среднем забивает по 2 гола за игру. Главный герой атаки – Ромуло с 17 голами в 32 матчах, и он регулярно решает исход встреч. «Гезтепе» хорошо играет на своeм поле – 7 матчей без поражений, и в 4 последних играх команда забивала минимум один мяч.

Однако оборона остаeтся главной проблемой: команда пропускает в 13 матчах подряд, а среднее количество пропущенных голов за последние 5 туров составляет 2.2. Особенно тяжело обороне против команд топ-уровня – последний выезд к «Ризеспору» закончился разгромом 3:6.

«Галатасарай»

Лидер чемпионата в отличной форме. Команда выиграла девять матчей подряд и продолжает штамповать победы с внушающей стабильностью. Атака – лучшая в турнире: 87 голов за 34 тура. Виктор Осимхен оформил 36 мячей и выглядит неудержимым, подтверждая статус лучшего нападающего лиги.

«Галатасарай» также лидирует по качеству игры в защите: только 2 пропущенных гола за последние 5 матчей. Команда показывает уверенную, сбалансированную игру и приближается к досрочному оформлению чемпионства. А учитывая, что они регулярно забивают в 13 матчах подряд против «Гезтепе», ожидать голевого молчания не приходится.

Факты о командах:

«Гезтепе»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • В среднем 2.0 гола забивает, 2.2 пропускает за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает дома 7 матчей подряд

«Галатасарай»

  • Побеждает в 9 последних матчах
  • В среднем 3.4 гола забивает, 0.4 пропускает за игру (последние 5 матчей)
  • Лучшая разница мячей в лиге: +56
  • Лучшая атака чемпионата – 87 голов

Личные встречи
9% (1)
0% (0)
91% (10)
10
Забитых мячей
23
0.91
В среднем за матч
2.09
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Турция. Суперлига, 18 тур
Галатасарай
2 : 1
04.01.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 3
21.02.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 1
26.09.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 3
17.04.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 14 тур
Галатасарай
3 : 1
22.12.2020
Гезтепе
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
3 : 1
18.07.2020
Гезтепе
Турция. Суперлига, 16 тур
Гезтепе
2 : 1
21.12.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
0 : 1
26.01.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
1 : 0
19.08.2018
Гезтепе
Турция. Суперлига, 34 тур
Гезтепе
0 : 1
19.05.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
3 : 1
24.12.2017
Гезтепе
Показать все

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Галатасарай»

Форма «Галатасарая» не вызывает сомнений – они играют мощно и слаженно в обеих фазах. «Гезтепе» способен забить, особенно на своeм поле, но сдержать натиск лучшей атаки чемпионата вряд ли получится. Хозяева, скорее всего, отметятся голом, но победа останется за гостями.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Галатасарая».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Галатасарая» – коэффициент 6.50
  • Победа «Галатасарая» и обе команды забьют – коэффициент 2.75
  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 2.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Галатасарая»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Галатасарай Гезтепе
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 1
7.00
Испания. Примера, 38 тур
Бетис - Валенсия
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Матч завершен
0 : 2
9.00
Италия. Серия А, 38 тур
Комо - Интер
Точный счёт 2:2
Матч завершен
2 : 0
5.50
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи - Кальяри
Точный счёт 2:1 в пользу «Наполи»
Матч завершен
1 : 3
6.40
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск - Динамо-Брест
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 