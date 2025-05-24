24 мая в Измире на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 37-го тура Суперлиги Турции. «Гезтепе», стабильно играющий дома, примет грозный «Галатасарай», уверенно идущий к чемпионству. Это противостояние обещает быть насыщенным и результативным: обе команды активно забивают, но уровень классов различается заметно.

«Гезтепе»

Коллектив из Измира демонстрирует атакующий футбол – за последние пять матчей команда забила 10 мячей, а в среднем забивает по 2 гола за игру. Главный герой атаки – Ромуло с 17 голами в 32 матчах, и он регулярно решает исход встреч. «Гезтепе» хорошо играет на своeм поле – 7 матчей без поражений, и в 4 последних играх команда забивала минимум один мяч.

Однако оборона остаeтся главной проблемой: команда пропускает в 13 матчах подряд, а среднее количество пропущенных голов за последние 5 туров составляет 2.2. Особенно тяжело обороне против команд топ-уровня – последний выезд к «Ризеспору» закончился разгромом 3:6.

«Галатасарай»

Лидер чемпионата в отличной форме. Команда выиграла девять матчей подряд и продолжает штамповать победы с внушающей стабильностью. Атака – лучшая в турнире: 87 голов за 34 тура. Виктор Осимхен оформил 36 мячей и выглядит неудержимым, подтверждая статус лучшего нападающего лиги.

«Галатасарай» также лидирует по качеству игры в защите: только 2 пропущенных гола за последние 5 матчей. Команда показывает уверенную, сбалансированную игру и приближается к досрочному оформлению чемпионства. А учитывая, что они регулярно забивают в 13 матчах подряд против «Гезтепе», ожидать голевого молчания не приходится.

Факты о командах:

«Гезтепе»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 13 матчах подряд

В среднем 2.0 гола забивает, 2.2 пропускает за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает дома 7 матчей подряд

«Галатасарай»

Побеждает в 9 последних матчах

В среднем 3.4 гола забивает, 0.4 пропускает за игру (последние 5 матчей)

Лучшая разница мячей в лиге: +56

Лучшая атака чемпионата – 87 голов

Личные встречи 9% (1) 0% (0) 91% (10) 10 Забитых мячей 23 0.91 В среднем за матч 2.09 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Турция. Суперлига, 18 тур Галатасарай 2 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 26 тур Гезтепе 2 : 3 Галатасарай Турция. Суперлига, 7 тур Галатасарай 2 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 35 тур Гезтепе 1 : 3 Галатасарай Турция. Суперлига, 14 тур Галатасарай 3 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 33 тур Галатасарай 3 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 16 тур Гезтепе 2 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 19 тур Гезтепе 0 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 2 тур Галатасарай 1 : 0 Гезтепе Турция. Суперлига, 34 тур Гезтепе 0 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 17 тур Галатасарай 3 : 1 Гезтепе

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Галатасарай»

Форма «Галатасарая» не вызывает сомнений – они играют мощно и слаженно в обеих фазах. «Гезтепе» способен забить, особенно на своeм поле, но сдержать натиск лучшей атаки чемпионата вряд ли получится. Хозяева, скорее всего, отметятся голом, но победа останется за гостями.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Галатасарая».

Рекомендованные ставки: