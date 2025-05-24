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Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Атлетико»: Ла Лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:37
Жирона - Атлетико
25 мая 2025, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 38 тур
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6.30
Точный счёт 1:3 в пользу «Атлетико»
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25 мая на стадионе «Монтиливи» состоится заключительный матч сезона для «Жироны» и «Атлетико». Хозяева сохранили прописку, а гости завершают чемпионат на высоком уровне и удерживают третье место. Обе команды играют в атакующий футбол и в последних турах показывают результативные выступления, что делает матч интригующим с точки зрения ставок.

«Жирона»

Команда завершает сезон на 15-м месте с 41 очком. Последние недели были неустойчивыми: 2 победы, 2 поражения и 1 ничья в пяти турах. За этот период «Жирона» забила 5 голов и столько же пропустила. Средние показатели – 1.0 гола за игру в атаке и столько же в обороне. Лидером нападения остаeтся Кристиан Стуани (11 голов), который регулярно создаeт моменты. В домашних матчах «Жирона» выступает с переменным успехом, но чаще демонстрирует упорство.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне подходят к матчу с отличной серией. Команда набрала 73 очка, занимает 3-е место и выиграла три из последних пяти матчей. В атаке выделяется Хулиан Альварес – 29 голов за сезон. За 5 туров команда забила 11 мячей и пропустила лишь 3. В среднем – 2.2 забитых и 0.6 пропущенных за матч. «Атлетико» действует агрессивно в нападении и при этом надeжно сдерживает соперников. Гости подходят к поединку в лучшем физическом и эмоциональном состоянии.

Факты о командах:

«Жирона»

  • 2 победы в 5 последних матчах
  • В среднем 1.0 гола забито, 1.0 – пропущено (последние 5 игр)
  • Кристиан Стуани – 11 голов в 40 матчах
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Атлетико»

  • Победа в 3 из 5 последних туров
  • В среднем 2.2 гола забито, 0.6 – пропущено за матч
  • Хулиан Альварес – 29 голов в 53 матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд

Личные встречи
9% (1)
45% (5)
45% (5)
14
Забитых мячей
22
1.27
В среднем за матч
2
4:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
3 : 0
25.08.2024
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Испания. Примера, 8 тур
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2 : 1
08.10.2022
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Испания. Примера, 30 тур
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2 : 0
02.04.2019
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16.01.2019
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09.01.2019
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02.12.2018
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1 : 1
20.01.2018
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19.08.2017
Атлетико
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Прогноз на матч «Жирона» – «Атлетико»

У «Атлетико» есть все шансы завершить сезон убедительной победой. Команда превосходит соперника по всем ключевым показателям: стабильность, результативность, уровень игроков. «Жирона» способна создать моменты и забить, особенно на своeм поле, но сдержать напор «Атлетико» будет крайне трудно. Ожидается уверенная победа гостей с голами обеих сторон. Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Атлетико» – коэффициент 6.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2 – коэффициент 2.05

6.30
Точный счёт 1:3 в пользу «Атлетико»
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Атлетико Жирона
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