25 мая на стадионе «Монтиливи» состоится заключительный матч сезона для «Жироны» и «Атлетико». Хозяева сохранили прописку, а гости завершают чемпионат на высоком уровне и удерживают третье место. Обе команды играют в атакующий футбол и в последних турах показывают результативные выступления, что делает матч интригующим с точки зрения ставок.
«Жирона»
Команда завершает сезон на 15-м месте с 41 очком. Последние недели были неустойчивыми: 2 победы, 2 поражения и 1 ничья в пяти турах. За этот период «Жирона» забила 5 голов и столько же пропустила. Средние показатели – 1.0 гола за игру в атаке и столько же в обороне. Лидером нападения остаeтся Кристиан Стуани (11 голов), который регулярно создаeт моменты. В домашних матчах «Жирона» выступает с переменным успехом, но чаще демонстрирует упорство.
«Атлетико»
Подопечные Диего Симеоне подходят к матчу с отличной серией. Команда набрала 73 очка, занимает 3-е место и выиграла три из последних пяти матчей. В атаке выделяется Хулиан Альварес – 29 голов за сезон. За 5 туров команда забила 11 мячей и пропустила лишь 3. В среднем – 2.2 забитых и 0.6 пропущенных за матч. «Атлетико» действует агрессивно в нападении и при этом надeжно сдерживает соперников. Гости подходят к поединку в лучшем физическом и эмоциональном состоянии.
Факты о командах:
«Жирона»
- 2 победы в 5 последних матчах
- В среднем 1.0 гола забито, 1.0 – пропущено (последние 5 игр)
- Кристиан Стуани – 11 голов в 40 матчах
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
«Атлетико»
- Победа в 3 из 5 последних туров
- В среднем 2.2 гола забито, 0.6 – пропущено за матч
- Хулиан Альварес – 29 голов в 53 матчах
- Забивает в 11 матчах подряд
Прогноз на матч «Жирона» – «Атлетико»
У «Атлетико» есть все шансы завершить сезон убедительной победой. Команда превосходит соперника по всем ключевым показателям: стабильность, результативность, уровень игроков. «Жирона» способна создать моменты и забить, особенно на своeм поле, но сдержать напор «Атлетико» будет крайне трудно. Ожидается уверенная победа гостей с голами обеих сторон. Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Атлетико».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Атлетико» – коэффициент 6.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 2 – коэффициент 2.05