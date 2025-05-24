25 мая на стадионе «Монтиливи» состоится заключительный матч сезона для «Жироны» и «Атлетико». Хозяева сохранили прописку, а гости завершают чемпионат на высоком уровне и удерживают третье место. Обе команды играют в атакующий футбол и в последних турах показывают результативные выступления, что делает матч интригующим с точки зрения ставок.

«Жирона»

Команда завершает сезон на 15-м месте с 41 очком. Последние недели были неустойчивыми: 2 победы, 2 поражения и 1 ничья в пяти турах. За этот период «Жирона» забила 5 голов и столько же пропустила. Средние показатели – 1.0 гола за игру в атаке и столько же в обороне. Лидером нападения остаeтся Кристиан Стуани (11 голов), который регулярно создаeт моменты. В домашних матчах «Жирона» выступает с переменным успехом, но чаще демонстрирует упорство.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне подходят к матчу с отличной серией. Команда набрала 73 очка, занимает 3-е место и выиграла три из последних пяти матчей. В атаке выделяется Хулиан Альварес – 29 голов за сезон. За 5 туров команда забила 11 мячей и пропустила лишь 3. В среднем – 2.2 забитых и 0.6 пропущенных за матч. «Атлетико» действует агрессивно в нападении и при этом надeжно сдерживает соперников. Гости подходят к поединку в лучшем физическом и эмоциональном состоянии.

Факты о командах:

«Жирона»

2 победы в 5 последних матчах

В среднем 1.0 гола забито, 1.0 – пропущено (последние 5 игр)

Кристиан Стуани – 11 голов в 40 матчах

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Атлетико»

Победа в 3 из 5 последних туров

В среднем 2.2 гола забито, 0.6 – пропущено за матч

Хулиан Альварес – 29 голов в 53 матчах

Забивает в 11 матчах подряд

Личные встречи 9% (1) 45% (5) 45% (5) 14 Забитых мячей 22 1.27 В среднем за матч 2 4:3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 2 тур Атлетико 3 : 0 Жирона Испания. Примера, 31 тур Атлетико 3 : 1 Жирона Испания. Примера, 19 тур Жирона 4 : 3 Атлетико Испания. Примера, 25 тур Жирона 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 8 тур Атлетико 2 : 1 Жирона Испания. Примера, 30 тур Атлетико 2 : 0 Жирона Испания. Кубок, 1/8 финала Атлетико 3 : 3 Жирона Испания. Кубок, 1/8 финала Жирона 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 14 тур Жирона 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 20 тур Атлетико 1 : 1 Жирона Испания. Примера, 1 тур Жирона 2 : 2 Атлетико

Прогноз на матч «Жирона» – «Атлетико»

У «Атлетико» есть все шансы завершить сезон убедительной победой. Команда превосходит соперника по всем ключевым показателям: стабильность, результативность, уровень игроков. «Жирона» способна создать моменты и забить, особенно на своeм поле, но сдержать напор «Атлетико» будет крайне трудно. Ожидается уверенная победа гостей с голами обеих сторон. Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки: