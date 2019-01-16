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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Жирона
Атлетико - Жирона: обзор матча 16 января 2019
Атлетико
16.01.2019, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Жирона
12'
Н. Калинич
66'
А. Корреа
84'
А. Гризманн
59'
К. Стуани
88'
С. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Жирона
90'
+3
Желтая карточка
П. Порро
90'
+2
Желтая карточка
Г. Ирайсос
88'
ГОЛ! 3:2!
С. Думбия
Пас отдал
Б. Гарсия
Желтая карточка
А. Гризманн
85'
ГОЛ! 3:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Т. Лемар
84'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
66'
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
А. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Д. Годин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
16
Родри
ОП
10
Желсон Мартинш
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
Жирона
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-3-2-1
1
Адан
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
4
Ариас
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
18
Лемар
10
Корреа
9
Калинич
4-3-2
1
Ирайсос
23
Порро
20
Эспиноcа
22
Рамальо
5
Муниеса
6
Гранель
24
Гарсия
15
Луис
11
Лосано
7
Стуани
Остались в запасе
Атлетико
Жирона
10
Желсон Мартинш
ПВ
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
16
Родри
ОП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
16
Родри
ОП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
32
Борха Морено
ЦФ
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Атлетико - Жирона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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