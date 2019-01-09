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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Атлетико
Жирона - Атлетико: обзор матча 09 января 2019
Жирона
09.01.2019, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Атлетико
34'
Э. Лосано
9'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жирона - Атлетико
67'
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 1:1!
Э. Лосано
Пас отдал
А. Гарсия
34'
27'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Н. Калинич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
28
Эрик Монтес
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
4-2-2
1
Ирайсос
22
Рамальо
4
Алкала
20
Эспиноcа
5
Муниеса
24
Гарсия
15
Луис
22
Думбия
11
Лосано
4-1-2-1-2
1
Адан
4
Ариас
20
Хименес
2
Годин
3
Монтеро
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
7
Гризманн
9
Калинич
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
10
Порту
ПВ
10
Борха Гарсия
АП
28
Эрик Монтес
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
10
Желсон Мартинш
ПВ
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
10
Борха Гарсия
АП
28
Эрик Монтес
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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