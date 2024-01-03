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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Атлетико
Жирона - Атлетико: обзор матча 03 января 2024
Жирона
03.01.2024, среда, 23:30
Испания. Примера, 19 тур
4 : 3
Завершен
Атлетико
2'
В. Фернандес
26'
Савиньо
39'
Д. Блинд
90+1'
И. Мартин
14'
А. Мората
44'
А. Мората
54'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Атлетико
ГОЛ! 4:3!
И. Мартин
Пас отдал
Порту
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Эрмосо
89'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
89'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
А. Мората
Замена
Порту
️️️️
Савиньо
89'
86'
Замена
М. Депай
️️️️
Р. Де Пауль
77'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Рикельме
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
67'
Замена
А. Мартинес
️️️️
П. Торре
67'
Замена
Д. Солис
️️️️
В. Фернандес
59'
54'
ГОЛ! 3:3!
А. Мората
Пас отдал
Р. Де Пауль
46'
Замена
Н. Молина
️️️️
С. Лино
44'
ГОЛ! 3:2!
А. Мората
Пас отдал
Р. Де Пауль
ГОЛ! 3:1!
Д. Блинд
Пас отдал
А. Довбик
39'
ГОЛ! 2:1!
Савиньо
26'
14'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
В. Фернандес
Пас отдал
П. Торре
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
20
Пабло Торре
АП
17
Савиньо
ПВ
17
Валери Фернандес
(К)
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
3
Гутьеррес
24
Гарсия
27
Коуто
24
Гарсия
23
Мартин
20
Торре
17
Фернандес
9
Довбик
17
Савиньо
2-4-2-2
13
Облак
22
Эрмосо
20
Хименес
28
Витсель
14
Льоренте
6
Коке
7
Де Пауль
17
Рикельме
16
Лино
21
Мората
7
Гризманн
20
Торре
22
Мартинес
22
Мартинес
20
Торре
17
Фернандес
14
Солис
14
Солис
17
Фернандес
17
Савиньо
10
Порту
10
Порту
17
Савиньо
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
16
Лино
20
Молина
20
Молина
16
Лино
21
Мората
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
21
Мората
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
17
Рикельме
10
Корреа
10
Корреа
17
Рикельме
7
Де Пауль
10
Депай
10
Депай
7
Де Пауль
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
9
12
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
8
10
Офсайды
0
2
Количество передач
494
460
Сейвы
9
5
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
17
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.54
1.93
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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