Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Жирона
Атлетико - Жирона: обзор матча 25 августа 2024
Атлетико
25.08.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Жирона
39'
А. Гризманн
48'
М. Льоренте
90+4'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Жирона
ГОЛ! 3:0!
Коке
Пас отдал
М. Льоренте
90'
+4
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
81'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Альварес
81'
Замена
Рейнилду
️️️️
С. Лино
68'
68'
Замена
И. Альмена
️️️️
В. Цыганков
Замена
Коке
️️️️
Р. Де Пауль
59'
59'
Замена
Б. Миовски
️️️️
А. Руис
59'
Замена
Д. Солис
️️️️
О. Ромеу
58'
Замена
Порту
️️️️
И. Мартин
Замена
К. Галлахер
️️️️
Р. Рикельме
58'
56'
Желтая карточка
О. Ромеу
ГОЛ! 2:0!
М. Льоренте
Пас отдал
А. Гризманн
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
39'
37'
Желтая карточка
П. Газзанига
28'
Желтая карточка
А. Руис
Желтая карточка
Р. Де Пауль
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К)
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
23
Икер Альмена
ПВ
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
8
Барриос
7
Де Пауль
14
Льоренте
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
7
Гризманн
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
16
Лино
17
Рейнилду
17
Рейнилду
16
Лино
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
17
Рикельме
8
Галлахер
8
Галлахер
17
Рикельме
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Альмена
23
Альмена
11
Цыганков
23
Мартин
10
Порту
10
Порту
23
Мартин
9
Руис
28
Миовски
28
Миовски
9
Руис
Остались в запасе
Атлетико
Жирона
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетико - Жирона
1
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
461
611
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.68
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Новости команд
Все
Атлетико
Жирона
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 19:20
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 19:20
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
27 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+