Финальный тур Ла Лиги сведeт в очной встрече двух команд из середины таблицы – «Райо Вальекано» примет на «Кампо де Вальекас» «Мальорку». Обе команды уже не решают турнирных задач, однако могут закрыть сезон на позитивной ноте. «Райо» находится в хорошей форме и не проигрывает четыре тура, тогда как «Мальорка» после нескольких удачных матчей вновь откатилась назад. Игра обещает быть открытой, с шансами для обеих сторон, но преимущество выглядит на стороне хозяев.

«Райо Вальекано»

Команда набрала 51 очко и занимает восьмое место, завершив сезон на сильном эмоциональном фоне. За последние пять туров «Райо» забил шесть голов (в среднем 1.20 за игру), и столько же пропустил. Коллектив демонстрирует характер и цепкость, особенно в атакующих действиях. Хорхе де Фрутос остаeтся главным креативным ресурсом, а команда стабильно забивает в четырeх последних матчах. При этом оборона всe ещe допускает ошибки, но компенсирует их интенсивной игрой в центре поля.

«Мальорка»

Клуб с Балеарских островов проводит сдержанный сезон и завершает его на 10-й позиции с 47 очками. За последние пять матчей – 4 забитых (0.80 в среднем) и 7 пропущенных (1.40). Команда нестабильна на выезде: три поражения подряд в гостях подчeркивают уязвимость вдали от дома. Кайл Ларин остаeтся главным оружием в атаке, но поддержки у него немного. Сама команда чередует всплески с провалами, и зачастую пасует в матчах, где нет давления на результат.

Факты о командах:

«Райо Вальекано»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в каждом из последних 4 матчей

В последних 5 матчах: 6 голов (1.20), 6 пропущено (1.20)

«Мальорка»

Проигрывает 3 последних выездных матча

Пропускает в 5 матчах подряд

В последних 5 матчах: 4 гола (0.80), 7 пропущено (1.40)

Личные встречи 31% (5) 13% (2) 56% (9) 16 Забитых мячей 22 1 В среднем за матч 1.38 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 10 тур Мальорка 1 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 24 тур Мальорка 2 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 8 тур Райо Вальекано 2 : 2 Мальорка Испания. Примера, 38 тур Мальорка 3 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 3 тур Райо Вальекано 0 : 2 Мальорка Испания. Примера, 37 тур Мальорка 2 : 1 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/4 финала Райо Вальекано 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 14 тур Райо Вальекано 3 : 1 Мальорка Испания. Сегунда, 25 тур Мальорка 2 : 1 Райо Вальекано Испания. Сегунда, 4 тур Райо Вальекано 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 32 тур Мальорка 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 13 тур Райо Вальекано 2 : 0 Мальорка Испания. Примера, 20 тур Мальорка 1 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 1 тур Райо Вальекано 0 : 1 Мальорка Испания. Кубок, 1/8 финала Мальорка 3 : 1 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/8 финала Райо Вальекано 2 : 1 Мальорка

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Мальорка»

«Райо» демонстрирует более собранную игру на финише чемпионата. Команда нацелена завершить сезон победой перед болельщиками и выглядит более сбалансированной в атаке и движении. «Мальорка» традиционно слабо выступает в гостях, и вряд ли изменит эту тенденцию в последнем туре. Скорее всего, «Райо» возьмeт верх в равной игре с минимальным преимуществом и сохранит восьмое место в таблице.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Райо Вальекано»

Рекомендованные ставки: