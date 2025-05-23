Финальный тур Ла Лиги сведeт в очной встрече двух команд из середины таблицы – «Райо Вальекано» примет на «Кампо де Вальекас» «Мальорку». Обе команды уже не решают турнирных задач, однако могут закрыть сезон на позитивной ноте. «Райо» находится в хорошей форме и не проигрывает четыре тура, тогда как «Мальорка» после нескольких удачных матчей вновь откатилась назад. Игра обещает быть открытой, с шансами для обеих сторон, но преимущество выглядит на стороне хозяев.
«Райо Вальекано»
Команда набрала 51 очко и занимает восьмое место, завершив сезон на сильном эмоциональном фоне. За последние пять туров «Райо» забил шесть голов (в среднем 1.20 за игру), и столько же пропустил. Коллектив демонстрирует характер и цепкость, особенно в атакующих действиях. Хорхе де Фрутос остаeтся главным креативным ресурсом, а команда стабильно забивает в четырeх последних матчах. При этом оборона всe ещe допускает ошибки, но компенсирует их интенсивной игрой в центре поля.
«Мальорка»
Клуб с Балеарских островов проводит сдержанный сезон и завершает его на 10-й позиции с 47 очками. За последние пять матчей – 4 забитых (0.80 в среднем) и 7 пропущенных (1.40). Команда нестабильна на выезде: три поражения подряд в гостях подчeркивают уязвимость вдали от дома. Кайл Ларин остаeтся главным оружием в атаке, но поддержки у него немного. Сама команда чередует всплески с провалами, и зачастую пасует в матчах, где нет давления на результат.
Факты о командах:
«Райо Вальекано»
- Не проигрывает в 4 последних матчах
- Забивает в каждом из последних 4 матчей
- В последних 5 матчах: 6 голов (1.20), 6 пропущено (1.20)
«Мальорка»
- Проигрывает 3 последних выездных матча
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 4 гола (0.80), 7 пропущено (1.40)
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Мальорка»
«Райо» демонстрирует более собранную игру на финише чемпионата. Команда нацелена завершить сезон победой перед болельщиками и выглядит более сбалансированной в атаке и движении. «Мальорка» традиционно слабо выступает в гостях, и вряд ли изменит эту тенденцию в последнем туре. Скорее всего, «Райо» возьмeт верх в равной игре с минимальным преимуществом и сохранит восьмое место в таблице.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Райо Вальекано»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Райо Вальекано» на коэффициент 6.00
- Победа «Райо Вальекано» на коэффициент 2.15
- Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.75