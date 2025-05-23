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Прогноз на точный счёт матча «Райо Вальекано» – «Мальорка»: Ла Лига, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:37
Райо Вальекано - Мальорка
24 мая 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Райо Вальекано»
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Финальный тур Ла Лиги сведeт в очной встрече двух команд из середины таблицы – «Райо Вальекано» примет на «Кампо де Вальекас» «Мальорку». Обе команды уже не решают турнирных задач, однако могут закрыть сезон на позитивной ноте. «Райо» находится в хорошей форме и не проигрывает четыре тура, тогда как «Мальорка» после нескольких удачных матчей вновь откатилась назад. Игра обещает быть открытой, с шансами для обеих сторон, но преимущество выглядит на стороне хозяев.

«Райо Вальекано»

Команда набрала 51 очко и занимает восьмое место, завершив сезон на сильном эмоциональном фоне. За последние пять туров «Райо» забил шесть голов (в среднем 1.20 за игру), и столько же пропустил. Коллектив демонстрирует характер и цепкость, особенно в атакующих действиях. Хорхе де Фрутос остаeтся главным креативным ресурсом, а команда стабильно забивает в четырeх последних матчах. При этом оборона всe ещe допускает ошибки, но компенсирует их интенсивной игрой в центре поля.

«Мальорка»

Клуб с Балеарских островов проводит сдержанный сезон и завершает его на 10-й позиции с 47 очками. За последние пять матчей – 4 забитых (0.80 в среднем) и 7 пропущенных (1.40). Команда нестабильна на выезде: три поражения подряд в гостях подчeркивают уязвимость вдали от дома. Кайл Ларин остаeтся главным оружием в атаке, но поддержки у него немного. Сама команда чередует всплески с провалами, и зачастую пасует в матчах, где нет давления на результат.

Факты о командах:

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в каждом из последних 4 матчей
  • В последних 5 матчах: 6 голов (1.20), 6 пропущено (1.20)

«Мальорка»

  • Проигрывает 3 последних выездных матча
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 4 гола (0.80), 7 пропущено (1.40)

Личные встречи
31% (5)
13% (2)
56% (9)
16
Забитых мячей
22
1
В среднем за матч
1.38
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1 : 0
20.10.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
2 : 1
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
2 : 2
30.09.2023
Мальорка
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
3 : 0
04.06.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 2
27.08.2022
Мальорка
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
2 : 1
15.05.2022
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/4 финала
Райо Вальекано
1 : 0
02.02.2022
Мальорка
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
3 : 1
22.11.2021
Мальорка
Испания. Сегунда, 25 тур
Мальорка
2 : 1
12.02.2017
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 4 тур
Райо Вальекано
1 : 0
11.09.2016
Мальорка
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2 : 0
24.11.2012
Мальорка
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 0
02.05.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 1
22.01.2012
Мальорка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Мальорка
3 : 1
14.01.2010
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
2 : 1
07.01.2010
Мальорка
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Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Мальорка»

«Райо» демонстрирует более собранную игру на финише чемпионата. Команда нацелена завершить сезон победой перед болельщиками и выглядит более сбалансированной в атаке и движении. «Мальорка» традиционно слабо выступает в гостях, и вряд ли изменит эту тенденцию в последнем туре. Скорее всего, «Райо» возьмeт верх в равной игре с минимальным преимуществом и сохранит восьмое место в таблице.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Райо Вальекано»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Райо Вальекано» на коэффициент 6.00
  • Победа «Райо Вальекано» на коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.75

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Райо Вальекано»
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Мальорка Райо Вальекано
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