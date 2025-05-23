В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Урал» и «СКА-Хабаровск». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 13:00 (мск).

«Урал»

Команда Сергея Томарова располагается на 5-й позиции в Первой лиге, набрав 56 очков. «Урал» добыл 15 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 47:37.

Последние результаты «Урала» в Первой лиге:

18.05.25 «Тюмень» – «Урал» – 1:2;

11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;

04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» набрал 53 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Алексея Поддубского добыли 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 43:38.

Предыдущие результаты «СКА-Хабаровск» в Первой лиге:

17.05.25 «СКА-Хабаровск» – «Родина» – 1:0;

11.05.25 «Алания» – «СКА-Хабаровск» – 0:4;

03.05.25 «СКА-Хабаровск» – КАМАЗ – 2:1.

Личные встречи 57% (8) 36% (5) 7% (1) 24 Забитых мячей 10 1.71 В среднем за матч 0.71 4:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Первая лига, 15 тур СКА-Хабаровск 3 : 3 Урал Россия. Кубок, 4 раунд Урал 1 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Премьер-лига, 23 тур СКА-Хабаровск 0 : 3 Урал Россия. Премьер-лига, 9 тур Урал 1 : 1 СКА-Хабаровск Россия. ФНЛ, 20 тур СКА-Хабаровск 0 : 2 Урал Россия. ФНЛ, 4 тур Урал 1 : 1 СКА-Хабаровск Россия. ФНЛ, 37 тур СКА-Хабаровск 1 : 1 Урал Россия. ФНЛ, 17 тур Урал 2 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 27 тур Урал 1 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 7 тур СКА-Хабаровск 0 : 0 Урал Россия. Первый дивизион, 23 тур СКА-Хабаровск 2 : 0 Урал Россия. Первый дивизион, 3 тур Урал 2 : 1 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 28 тур Урал 3 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первый дивизион, 8 тур СКА-Хабаровск 1 : 4 Урал

Прогноз на матч «Урал» – СКА ХАбаровск

У «Урала» остаются шансы занять 4-е место, дающее право на переходные матчи. Мотивация хозяев сыграет решающую роль. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.