23 мая 2025 10:11
Урал - СКА-Хабаровск
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Урал» и «СКА-Хабаровск». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 13:00 (мск).
«Урал»
Команда Сергея Томарова располагается на 5-й позиции в Первой лиге, набрав 56 очков. «Урал» добыл 15 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 47:37.
Последние результаты «Урала» в Первой лиге:
- 18.05.25 «Тюмень» – «Урал» – 1:2;
- 11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;
- 04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2.
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» набрал 53 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Алексея Поддубского добыли 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 43:38.
Предыдущие результаты «СКА-Хабаровск» в Первой лиге:
- 17.05.25 «СКА-Хабаровск» – «Родина» – 1:0;
- 11.05.25 «Алания» – «СКА-Хабаровск» – 0:4;
- 03.05.25 «СКА-Хабаровск» – КАМАЗ – 2:1.
Личные встречи
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
20.10.2024
Урал
Россия. Кубок, 4 раунд
Урал
1 : 0
25.09.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
17.03.2018
Урал
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1 : 1
11.09.2017
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
06.11.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 4 тур
Урал
1 : 1
31.07.2012
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
04.11.2011
Урал
Прогноз на матч «Урал» – СКА ХАбаровск
У «Урала» остаются шансы занять 4-е место, дающее право на переходные матчи. Мотивация хозяев сыграет решающую роль. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.
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