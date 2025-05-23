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Урал - СКА-Хабаровск: прогноз на матч 34 тур Россия. Первая лига – 24 мая

23 мая 2025 10:11
Урал - СКА-Хабаровск
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 тур
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9.00
Прогноз – счет 2:1 в пользу «Урала»
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В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Урал» и «СКА-Хабаровск». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 13:00 (мск).

«Урал»

Команда Сергея Томарова располагается на 5-й позиции в Первой лиге, набрав 56 очков. «Урал» добыл 15 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 47:37.

Последние результаты «Урала» в Первой лиге:

  • 18.05.25 «Тюмень» – «Урал» – 1:2;
  • 11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;
  • 04.05.25 «Родина» – «Урал» – 3:2.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» набрал 53 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Алексея Поддубского добыли 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 43:38.

Предыдущие результаты «СКА-Хабаровск» в Первой лиге:

  • 17.05.25 «СКА-Хабаровск» – «Родина» – 1:0;
  • 11.05.25 «Алания» – «СКА-Хабаровск» – 0:4;
  • 03.05.25 «СКА-Хабаровск» – КАМАЗ – 2:1.

Личные встречи
57% (8)
36% (5)
7% (1)
24
Забитых мячей
10
1.71
В среднем за матч
0.71
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
20.10.2024
Урал
Россия. Кубок, 4 раунд
Урал
1 : 0
25.09.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
17.03.2018
Урал
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1 : 1
11.09.2017
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
06.11.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 4 тур
Урал
1 : 1
31.07.2012
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
04.11.2011
Урал
Россия. ФНЛ, 17 тур
Урал
2 : 0
24.06.2011
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1 : 0
31.08.2010
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 7 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
29.04.2010
Урал
Россия. Первый дивизион, 23 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
12.08.2009
Урал
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Урал
2 : 1
08.04.2009
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Урал
3 : 0
19.08.2008
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 4
29.04.2008
Урал
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Прогноз на матч «Урал» – СКА ХАбаровск

У «Урала» остаются шансы занять 4-е место, дающее право на переходные матчи. Мотивация хозяев сыграет решающую роль. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.

9.00
Прогноз – счет 2:1 в пользу «Урала»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Урал
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