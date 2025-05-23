В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Енисей» и «Тюмень». Игра состоится в Красноярске, начало – в 13:00 (мск).
«Енисей»
Команда Андрея Тихонова находится на 9-й позиции в Первой лиге, набрав 46 очков. «Енисей» добыл 13 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей – 32:36.
Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:
- 17.05.25 «Балтика» – «Енисей» – 0:0;
- 10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;
- 04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0.
«Тюмень»
«Тюмень» набрала 27 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Игоря Меньщикова добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 27:47.
Предыдущие результаты «Тюмени» в Первой лиге:
- 18.05.25 «Тюмень» – «Урал» – 1:2;
- 11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;
- 04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0.
Прогноз на матч «Енисей» – «Тюмень»
Команды подходят к последнему туру без турнирной мотивации. «Енисей» наверняка захочет завершить сезон победой перед родными болельщиками. Прогноз – 2:0 с коэффициентом 7.50.