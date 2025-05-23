В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Енисей» и «Тюмень». Игра состоится в Красноярске, начало – в 13:00 (мск).

«Енисей»

Команда Андрея Тихонова находится на 9-й позиции в Первой лиге, набрав 46 очков. «Енисей» добыл 13 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей – 32:36.

Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:

17.05.25 «Балтика» – «Енисей» – 0:0;

10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;

04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0.

«Тюмень»

«Тюмень» набрала 27 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Игоря Меньщикова добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 27:47.

Предыдущие результаты «Тюмени» в Первой лиге:

18.05.25 «Тюмень» – «Урал» – 1:2;

11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;

04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0.

Личные встречи 43% (6) 29% (4) 29% (4) 17 Забитых мячей 17 1.21 В среднем за матч 1.21 3:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 16 тур Тюмень 4 : 1 Енисей Россия. Первая лига, 34 тур Енисей 2 : 0 Тюмень Россия. Первая лига, 3 тур Тюмень 1 : 0 Енисей Россия. Кубок, 1/32 финала Тюмень 0 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 20 тур Тюмень 1 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 2 тур Енисей 3 : 1 Тюмень Россия. ФНЛ, 37 тур Енисей 1 : 0 Тюмень Россия. ФНЛ, 19 тур Тюмень 2 : 3 Енисей Россия. ФНЛ, 34 тур Тюмень 3 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 16 тур Енисей 1 : 0 Тюмень Россия. Кубок ФНЛ, 2 тур Тюмень 1 : 1 Енисей Россия. ФНЛ, 20 тур Енисей 1 : 1 Тюмень Россия. ФНЛ, 4 тур Тюмень 2 : 0 Енисей Россия. Кубок, 1/32 финала Тюмень 1 : 1 Енисей

Прогноз на матч «Енисей» – «Тюмень»

Команды подходят к последнему туру без турнирной мотивации. «Енисей» наверняка захочет завершить сезон победой перед родными болельщиками. Прогноз – 2:0 с коэффициентом 7.50.