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Прогноз на точный счет матча «Енисей» – «Тюмень»: ФНЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 10:54
Енисей - Тюмень
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. Первая лига, 34 тур
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7.50
Прогноз – 2:0 в пользу «Енисея»
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В субботу, 24 мая, в 34-м туре российской Первой лиги сыграют «Енисей» и «Тюмень». Игра состоится в Красноярске, начало – в 13:00 (мск).

«Енисей»

Команда Андрея Тихонова находится на 9-й позиции в Первой лиге, набрав 46 очков. «Енисей» добыл 13 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей – 32:36.

Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:

  • 17.05.25 «Балтика» – «Енисей» – 0:0;
  • 10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;
  • 04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0.

«Тюмень»

«Тюмень» набрала 27 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Игоря Меньщикова добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 27:47.

Предыдущие результаты «Тюмени» в Первой лиге:

  • 18.05.25 «Тюмень» – «Урал» – 1:2;
  • 11.05.25 «Тюмень» – «Чайка» – 1:1;
  • 04.05.25 «Сокол» – «Тюмень» – 1:0.

Личные встречи
43% (6)
29% (4)
29% (4)
17
Забитых мячей
17
1.21
В среднем за матч
1.21
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 16 тур
Тюмень
4 : 1
26.10.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 34 тур
Енисей
2 : 0
25.05.2024
Тюмень
Россия. Первая лига, 3 тур
Тюмень
1 : 0
30.07.2023
Енисей
Россия. Кубок, 1/32 финала
Тюмень
0 : 1
03.09.2019
Енисей
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
1 : 1
29.10.2017
Енисей
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
3 : 1
15.07.2017
Тюмень
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1 : 0
14.05.2017
Тюмень
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
2 : 3
30.10.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тюмень
3 : 1
02.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
1 : 0
15.10.2015
Тюмень
Россия. Кубок ФНЛ, 2 тур
Тюмень
1 : 1
15.02.2015
Енисей
Россия. ФНЛ, 20 тур
Енисей
1 : 1
18.11.2014
Тюмень
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тюмень
2 : 0
27.07.2014
Енисей
Россия. Кубок, 1/32 финала
Тюмень
1 : 1
31.08.2013
Енисей
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Прогноз на матч «Енисей» – «Тюмень»

Команды подходят к последнему туру без турнирной мотивации. «Енисей» наверняка захочет завершить сезон победой перед родными болельщиками. Прогноз – 2:0 с коэффициентом 7.50.

7.50
Прогноз – 2:0 в пользу «Енисея»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Первая лига Тюмень Енисей
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