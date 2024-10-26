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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Енисей
Тюмень - Енисей: обзор матча 26 октября 2024
Тюмень
26.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Енисей
10'
М. Храмцов
23'
М. Храмцов
82'
Д. Ткачук
86'
И. Мокаев
38'
Д. Тихонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Енисей
90'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Чуканов
87'
Замена
А. Окладников
️️️️
А. Ломакин
87'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
А. Мазурин
ГОЛ! 4:1!
И. Мокаев
86'
Замена
К. Косарев
️️️️
А. Коротаев
86'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ткачук
82'
Замена
А. Воропаев
️️️️
А. Кулишев
81'
Замена
А. Савинов
️️️️
Д. Карпов
81'
75'
Замена
Д. Григорьев
️️️️
Д. Тихонов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Марьянов
64'
Замена
И. Мокаев
️️️️
О. Кенфак
64'
45'
+1
Желтая карточка
Эмерсон
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тихонов
Желтая карточка
М. Храмцов
25'
ГОЛ! 2:0!
М. Храмцов
23'
19'
Желтая карточка
А. Чуканов
ГОЛ! 1:0!
М. Храмцов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
44
Калугин
13
Петров
34
Храмцов
72
Бем
4
Кленкин
14
Кенфак
70
Марьянов
32
Кулишев
11
Карпов
24
Коротаев
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
87
Мазурин
23
Ушатов
14
Кенфак
90
Мокаев
90
Мокаев
14
Кенфак
70
Марьянов
31
Ткачук
31
Ткачук
70
Марьянов
32
Кулишев
36
Воропаев
36
Воропаев
32
Кулишев
11
Карпов
10
Савинов
10
Савинов
11
Карпов
24
Коротаев
22
Косарев
22
Косарев
24
Коротаев
87
Мазурин
20
Шипунов
20
Шипунов
87
Мазурин
19
Тихонов
13
Григорьев
13
Григорьев
19
Тихонов
90
Ломакин
75
Окладников
75
Окладников
90
Ломакин
7
Чуканов
77
Самойлов
77
Самойлов
7
Чуканов
Остались в запасе
Тюмень
Енисей
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
52
Илья Петухов
ОП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
83
Максим Лайкин
ОП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
16
Вячеслав Эргардт
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
52
Илья Петухов
ОП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
83
Максим Лайкин
ОП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тюмень - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Дмитрий Голов (Омск)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
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