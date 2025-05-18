19 мая на стадионе Estádio Cicero de Souza Marques «Брагантино» принимает действующего лидера Серии A – «Палмейрас». Обе команды идут в лидирующей группе, показывают стабильные результаты и обладают хорошо организованной обороной. Игра обещает быть напряжeнной, с минимальным числом ошибок и высоким уровнем тактической борьбы.
«Брагантино»
Команда уверенно чувствует себя на старте сезона: 17 очков после 8 туров, 3-е место в таблице. «Брагантино» не проигрывает в шести матчах подряд и стабильно забивает – серия из 13 матчей с голами в активе. При этом оборона играет собранно – лишь 3 пропущенных мяча в пяти последних турах.
Исидро Питта остаeтся основным источником опасности у ворот соперника: 5 голов в 22 матчах. Домашняя форма у команды крепкая – победы над «Крузейро» и «Мирассолом», ничья с «Гремио». Команда играет прагматично: средний результат – 1 забитый и 0.60 пропущенного мяча за игру.
«Палмейрас»
Абель Феррейра продолжает выжимать максимум из «Палмейраса». Команда на 1-й строчке с 19 очками и наилучшей обороной лиги – 0 пропущенных мячей за последние 5 игр, что говорит о высочайшем уровне концентрации и командного взаимодействия.
Эстеван лидирует в атаке с 8 голами в 27 матчах, а вся команда действует слаженно: 5 побед подряд в чемпионате и победы в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии. Средний показатель забитых – 1.40 гола за матч, при этом оборона остаeтся абсолютно непробиваемой.
Факты о командах
«Брагантино»
- Не проигрывает в 6 матчах Серии A
- Забивает в 13 матчах подряд в турнире
- В последних 5 матчах: 5 голов забито, 3 пропущено
- Средняя результативность – 1.0 гола за игру
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Палмейраса»
«Палмейрас»
- Побеждает в 5 матчах подряд
- Не пропускает в последних 5 матчах
- Забивает в каждом из 5 последних матчей
- Средняя результативность – 1.40 гола за игру
- Лучшая оборона турнира – 0 голов за 5 туров
Прогноз на матч «Брагантино» – «Палмейрас»
Обе команды подойдут к матчу в боевом состоянии, но «Палмейрас» имеет ощутимое преимущество за счeт более надeжной обороны и высокого процента реализации моментов. «Брагантино» способен навязать борьбу, особенно дома, но переиграть оборонительные порядки «Палмейраса» будет крайне трудно. Ожидается плотная игра с небольшим числом моментов.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Палмейрас».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Палмейрас» – коэффициент 6.50
- Победа «Палмейрас» – коэффициент 2.15
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85