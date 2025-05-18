19 мая на стадионе Estádio Cicero de Souza Marques «Брагантино» принимает действующего лидера Серии A – «Палмейрас». Обе команды идут в лидирующей группе, показывают стабильные результаты и обладают хорошо организованной обороной. Игра обещает быть напряжeнной, с минимальным числом ошибок и высоким уровнем тактической борьбы.

«Брагантино»

Команда уверенно чувствует себя на старте сезона: 17 очков после 8 туров, 3-е место в таблице. «Брагантино» не проигрывает в шести матчах подряд и стабильно забивает – серия из 13 матчей с голами в активе. При этом оборона играет собранно – лишь 3 пропущенных мяча в пяти последних турах.

Исидро Питта остаeтся основным источником опасности у ворот соперника: 5 голов в 22 матчах. Домашняя форма у команды крепкая – победы над «Крузейро» и «Мирассолом», ничья с «Гремио». Команда играет прагматично: средний результат – 1 забитый и 0.60 пропущенного мяча за игру.

«Палмейрас»

Абель Феррейра продолжает выжимать максимум из «Палмейраса». Команда на 1-й строчке с 19 очками и наилучшей обороной лиги – 0 пропущенных мячей за последние 5 игр, что говорит о высочайшем уровне концентрации и командного взаимодействия.

Эстеван лидирует в атаке с 8 голами в 27 матчах, а вся команда действует слаженно: 5 побед подряд в чемпионате и победы в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии. Средний показатель забитых – 1.40 гола за матч, при этом оборона остаeтся абсолютно непробиваемой.

Факты о командах

«Брагантино»

Не проигрывает в 6 матчах Серии A

Забивает в 13 матчах подряд в турнире

В последних 5 матчах: 5 голов забито, 3 пропущено

Средняя результативность – 1.0 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Палмейраса»

«Палмейрас»

Побеждает в 5 матчах подряд

Не пропускает в последних 5 матчах

Забивает в каждом из 5 последних матчей

Средняя результативность – 1.40 гола за игру

Лучшая оборона турнира – 0 голов за 5 туров

Личные встречи 30% (3) 30% (3) 40% (4) 14 Забитых мячей 14 1.4 В среднем за матч 1.4 4:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 29 тур Брагантино 0 : 0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 10 тур Палмейрас 2 : 1 Брагантино Бразилия. Серия А, 25 тур Брагантино 2 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 6 тур Палмейрас 1 : 1 Брагантино Бразилия. Серия А, 25 тур Брагантино 2 : 2 Палмейрас Бразилия. Серия А, 6 тур Палмейрас 2 : 0 Брагантино Бразилия. Серия А, 25 тур Палмейрас 2 : 4 Брагантино Бразилия. Серия А, 6 тур Брагантино 3 : 1 Палмейрас Бразилия. Серия А, 27 тур Палмейрас 1 : 0 Брагантино Бразилия. Серия А, 8 тур Брагантино 1 : 2 Палмейрас

Прогноз на матч «Брагантино» – «Палмейрас»

Обе команды подойдут к матчу в боевом состоянии, но «Палмейрас» имеет ощутимое преимущество за счeт более надeжной обороны и высокого процента реализации моментов. «Брагантино» способен навязать борьбу, особенно дома, но переиграть оборонительные порядки «Палмейраса» будет крайне трудно. Ожидается плотная игра с небольшим числом моментов.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Палмейрас».

Рекомендованные ставки: