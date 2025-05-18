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Прогноз на точный счёт матча «Брагантино» – «Палмейрас»: Серия A, 19 мая 2025

18 мая 2025 10:44
Брагантино - Палмейрас
19 мая 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 9 тур
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6.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Палмейрас»
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19 мая на стадионе Estádio Cicero de Souza Marques «Брагантино» принимает действующего лидера Серии A – «Палмейрас». Обе команды идут в лидирующей группе, показывают стабильные результаты и обладают хорошо организованной обороной. Игра обещает быть напряжeнной, с минимальным числом ошибок и высоким уровнем тактической борьбы.

«Брагантино»

Команда уверенно чувствует себя на старте сезона: 17 очков после 8 туров, 3-е место в таблице. «Брагантино» не проигрывает в шести матчах подряд и стабильно забивает – серия из 13 матчей с голами в активе. При этом оборона играет собранно – лишь 3 пропущенных мяча в пяти последних турах.

Исидро Питта остаeтся основным источником опасности у ворот соперника: 5 голов в 22 матчах. Домашняя форма у команды крепкая – победы над «Крузейро» и «Мирассолом», ничья с «Гремио». Команда играет прагматично: средний результат – 1 забитый и 0.60 пропущенного мяча за игру.

«Палмейрас»

Абель Феррейра продолжает выжимать максимум из «Палмейраса». Команда на 1-й строчке с 19 очками и наилучшей обороной лиги – 0 пропущенных мячей за последние 5 игр, что говорит о высочайшем уровне концентрации и командного взаимодействия.

Эстеван лидирует в атаке с 8 голами в 27 матчах, а вся команда действует слаженно: 5 побед подряд в чемпионате и победы в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии. Средний показатель забитых – 1.40 гола за матч, при этом оборона остаeтся абсолютно непробиваемой.

Факты о командах

«Брагантино»

  • Не проигрывает в 6 матчах Серии A
  • Забивает в 13 матчах подряд в турнире
  • В последних 5 матчах: 5 голов забито, 3 пропущено
  • Средняя результативность – 1.0 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Палмейраса»

«Палмейрас»

  • Побеждает в 5 матчах подряд
  • Не пропускает в последних 5 матчах
  • Забивает в каждом из 5 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.40 гола за игру
  • Лучшая оборона турнира – 0 голов за 5 туров

Личные встречи
30% (3)
30% (3)
40% (4)
14
Забитых мячей
14
1.4
В среднем за матч
1.4
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 29 тур
Брагантино
0 : 0
05.10.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 10 тур
Палмейрас
2 : 1
21.06.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 25 тур
Брагантино
2 : 1
02.10.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 1
14.05.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 25 тур
Брагантино
2 : 2
04.09.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
2 : 0
14.05.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 25 тур
Палмейрас
2 : 4
10.10.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
3 : 1
24.06.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
1 : 0
28.12.2020
Брагантино
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
06.09.2020
Палмейрас
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Прогноз на матч «Брагантино» – «Палмейрас»

Обе команды подойдут к матчу в боевом состоянии, но «Палмейрас» имеет ощутимое преимущество за счeт более надeжной обороны и высокого процента реализации моментов. «Брагантино» способен навязать борьбу, особенно дома, но переиграть оборонительные порядки «Палмейраса» будет крайне трудно. Ожидается плотная игра с небольшим числом моментов.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Палмейрас».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Палмейрас» – коэффициент 6.50
  • Победа «Палмейрас» – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Палмейрас»
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Палмейрас Брагантино
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