Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Брагантино
Палмейрас - Брагантино: обзор матча 14 мая 2022
Палмейрас
14.05.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Брагантино
30'
Данило
90+8'
Р. Вейга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Брагантино
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Вейга
90'
+8
Замена
Вандерлан
️️️️
Жорже
83'
Замена
Гарсия
️️️️
Майке
83'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Рони
73'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
70'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
З. Рафаэль
70'
70'
Замена
Хелиньо
️️️️
B. Tubarão
58'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Рамирес
58'
Замена
Артур
️️️️
Йоран
46'
Замена
Итало
️️️️
Ж. Уртадо
Желтая карточка
Майке
35'
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Г. Скарпа
30'
27'
Желтая карточка
Натан
Желтая карточка
Г. Гомес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Брагантино
19
Йоран
ЦП
7
Рамирес
ЦП
7
Соррисо
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
34
Хосе Уртадо
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
15
Итало
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
6
Жорже
12
Майке
8
Данило
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
23
Вейга
2-5
19
Йоран
7
Рамирес
4
Натан
31
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Реалпе
33
Рони
9
Наварро
9
Наварро
33
Рони
93
Зе Рафаэль
20
Атуэста
20
Атуэста
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
6
Жорже
12
Вандерлан
12
Вандерлан
6
Жорже
12
Майке
2
Гарсия
2
Гарсия
12
Майке
7
Рамирес
36
Кандидо
36
Кандидо
7
Рамирес
20
11
Хелиньо
11
Хелиньо
20
19
Йоран
37
Артур
37
Артур
19
Йоран
9
Уртадо
15
Итало
15
Итало
9
Уртадо
Остались в запасе
Палмейрас
Брагантино
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Остались в запасе
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Палмейрас - Брагантино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Брагантино
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+