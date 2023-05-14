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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Брагантино
Палмейрас - Брагантино: обзор матча 14 мая 2023
Палмейрас
14.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
65'
Артур
71'
Ж. Капишаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Брагантино
Желтая карточка
Г. Гомес
90'
85'
Желтая карточка
Алеррандро
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Р. Вейга
85'
83'
Желтая карточка
Клейтон
Замена
Р. Риос
️️️️
Фабиньо
77'
Замена
Табата
️️️️
Артур
76'
72'
Замена
Алеррандро
️️️️
Л. Эвангелиста
71'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Капишаба
Пас отдал
Л. Эвангелиста
66'
Замена
Адерлан
️️️️
Х. Уртадо
ГОЛ! 1:0!
Артур
Пас отдал
Г. Гомес
65'
Замена
Эндрик
️️️️
Рони
63'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
63'
56'
Замена
Витиньо
️️️️
Бруниньо
46'
Замена
Л. Реалпе
️️️️
Натан
42'
Желтая карточка
Рамирес
17'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Брагантино
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
5
Ричард Риос
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Гилерме
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
12
Вандерлан
15
Гомес
13
Луан
12
Майке
25
Менино
5
Фабиньо
92
Дуду
23
Вейга
37
Артур
33
Рони
3-3-2-3
3
Сантос
4
Натан
29
Капишаба
7
Рамирес
35
Фернандес
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
19
Бруниньо
34
Уртадо
8
Саша
1
Клейтон
37
Артур
10
Табата
10
Табата
37
Артур
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
23
Вейга
42
Лопес
42
Лопес
23
Вейга
33
Рони
9
Эндрик
9
Эндрик
33
Рони
5
Фабиньо
5
Риос
5
Риос
5
Фабиньо
34
Уртадо
13
Адерлан
13
Адерлан
34
Уртадо
19
Бруниньо
28
Витиньо
28
Витиньо
19
Бруниньо
4
Натан
3
Реалпе
3
Реалпе
4
Натан
30
Эвангелиста
9
Алеррандро
9
Алеррандро
30
Эвангелиста
Остались в запасе
Палмейрас
Брагантино
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
31
Луис Гилерме
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
30
Лукао
ВР
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Гилерме
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
31
Луис Гилерме
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
55
Эвертон
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Гилерме
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Палмейрас - Брагантино
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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Палмейрас
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
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20 ноября
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19 ноября
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25 ноября
1
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