Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Палмейрас
Брагантино - Палмейрас: обзор матча 24 июня 2021
Брагантино
24.06.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
3 : 1
Завершен
Палмейрас
11'
Итало
45'
Итало
88'
Итало
66'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Палмейрас
90'
+3
Желтая карточка
Майке
ГОЛ! 3:1!
Итало
88'
Замена
Л. Реалпе
️️️️
Рамирес
87'
80'
Желтая карточка
Г. Скарпа
77'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Дейверсон
77'
Замена
Рони
️️️️
В. Луис
Желтая карточка
Итало
73'
Замена
E.
️️️️
Веверсон
72'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Хелиньо
72'
70'
Замена
Уэсли
️️️️
Виллиан
69'
Замена
Г. Менино
️️️️
Данило
66'
ГОЛ! 2:1!
Б. Лопес
Желтая карточка
Адерлан
49'
46'
Замена
Б. Лопес
️️️️
М. Роша
Желтая карточка
Клейтон
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Итало
Пас отдал
Хелиньо
45'
35'
Желтая карточка
М. Роша
ГОЛ! 1:0!
Итало
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
15
Данило
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Брагантино
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
28
Томас Куэльо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
17
Weverton
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
Палмейрас
1
Матеус
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
3
Michel
ЦФ
4-2-2-2
1
Клейтон
26
Веверсон
4
Натан
15
Бруно
13
Адерлан
7
Рамирес
30
Эвангелиста
37
Артур
11
Хелиньо
31
15
Итало
3-2-2-4
12
Майке
14
Роша
12
Луис
30
Мело
15
Данило
23
Вейга
10
Скарпа
16
Дейверсон
11
Виллиан
13
25
26
Веверсон
6
6
26
Веверсон
7
Рамирес
3
Реалпе
3
Реалпе
7
Рамирес
11
Хелиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
11
Хелиньо
16
Дейверсон
4
Адриано
4
Адриано
16
Дейверсон
11
Виллиан
21
Уэсли
21
Уэсли
11
Виллиан
12
Луис
33
Рони
33
Рони
12
Луис
15
Данило
25
Менино
25
Менино
15
Данило
14
Роша
77
Лопес
77
Лопес
14
Роша
Остались в запасе
Брагантино
Палмейрас
17
Weverton
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЛВ
0
Leandrinho
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
25
Жадсом Силва
ОП
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
1
Матеус
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Michel
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
35
Педро Бикальо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
17
Weverton
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЛВ
0
Leandrinho
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
25
Жадсом Силва
ОП
19
Chrigor
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Michel
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
35
Педро Бикальо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Брагантино - Палмейрас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Палмейрас
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+